"Дело нескольких часов": адвокат подтвердил обмен между Украиной и Россией

Взаимное освобождение удерживаемых лиц между Украиной и Россией начнётся в ближайшие часы.

Такую информацию сообщил "Интерфаксу" адвокат россиян, находящихся в украинских тюрьмах, Валентин Рыбин.

"Я хочу сказать, что через несколько часов мы увидим обмен", - сказал он.

Валентин Рыбин

При этом Рыбин не стал раскрывать формат, по которому будет проходить процедура освобождения.

Также адвокат подчеркнул, что Украина отказывается выдавать находящегося в списках россиянина Руслана Гаджиева, который все ещё остаётся в СИЗО и не доставлен в пункт обмена.

"Мы сделали все, чтобы Украина предоставила этого человека на обмен, он был в списке, в отношении него были предоставлены все юридические процедуры. Сейчас мы не понимаем, что происходит и почему Руслан Гаджиев не доставлен в пункт обмена", - сказал он.

Рыбин не исключил, что Гаджиева ещё могут успеть привезти в пункт обмена, "но это только в том случае, если Россия проявит характер".

"У нас в запасе ещё несколько часов и, поверьте, время тает на глазах", - сказал он.

Адвокат сообщил, что связывает отказ выдавать россиянина с "политической игрой внутри Украины".

"Я уверен, что Владимиру Зеленскому не предоставили полный список людей, которые подлежат помилованию", - отметил защитник.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Рыбин заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал 12 лиц, переговоры об обмене которых ведут Киев и Москва, однако процесс якобы может сорваться из-за Гаджиева.

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