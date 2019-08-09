"Дело не в Путине": Казарин назвал главную угрозу Украины

Украине не стоит ожидать, что ее проблемы исчерпаются со смертью президента России Владимира Путина. Ведь на самом деле главная угроза – это то, что страна-агрессор продолжает существовать в имперском контексте.

Такое мнение в интервью "24 каналу" озвучил украинский журналист Павед Казарин. Кроме того, добавил он, такое положение дел вполне устраивает население Российской Федерации.

Владимир Путин

"Дело не в Путине. Дело в России как в недораспавшейся империи. Сегодня в России критикуют Путина два типа людей – люди, которые считают, что он избыточно Путин и надо бы помягче, и люди которые считают, что он недостаточно Путин и надо бы кого-то пожестче, типа Стрелкова, вот тогда он бы всех к ногтю прижал и не занимался дипломатичным жеманством на Донбассе, а ввел бы сразу танки вплоть до Львова. Поэтому смерть Путина еще не означает, что после него не придет дракон пожестче. Но я о другом. Российская Федерация – это история про недораспавшуюся империю", – предостерег он.

Казарин также подчеркнул, что россияне пытаются качнуть маятник в сторону восстановления империи, однако теоретически он может качнуться и в другую сторону.

"Российская власть это прекрасно понимает, поэтому занимается унификацией своих территорий, наступает на идентичность башкир, карелов, татар и так далее – навязывая им воображаемую идентичность: они – русские", – объясняет тактику оккупантов журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский журналист Роман Цимбалюк также считает, что надежда на то, что все проблемы Украины разрешатся после смерти президента России Владимира Путина, является упрощением ситуации. Ведь на самом деле все зависит не от него, а от миллионов россиян, которые поддерживают все его действия.

Кроме того, он говорил, что в обозримом будущем Украине не стоит ждать развала России. Однако ей есть смысл активно меняться и становиться сильнее самой, чтобы противостоять агрессору.

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