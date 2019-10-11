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11 октября • обновлено в 17:10
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Дело нацгвардейца Маркива: МВД получило важный документ из Италии

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Министерство внутренних дел Украины получило решение по делу осужденного к 24 годам тюремного заключения в Италии украинского военнослужащего Национальной гвардии Виталия Маркива.

Об этом в пятницу, 11 октября, сообщает пресс-служба МВД. В ведомстве начали работу над переводом решения.

"Позиция МВД остается неизменной: обвинения против Виталия Маркива абсурдны", – сказано в сообщении.

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МВД получило решение по делу Маркива

МВД получило решение по делу Маркива

svoboda.org

В министерстве заверили, что приложат все усилия для того, чтобы восстановить справедливость и освободить украинца. В частности, ведомство поможет обжаловать приговор в апелляционном суде.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Летом 2017 года в аэропорту Болоньи был арестован 29-летний украинский военный, служащий Национальной гвардии Виталий Маркив.

  • Бойца обвинили в причастности к смерти итальянского фотографа Андреа Роккелли и его переводчика, россиянина Андрея Миронова, которые погибли 24 мая 2014 года в Славянске в результате минометного обстрела.

  • Маркив категорически опровергает выдвинутые обвинения. Украина его поддерживает. По данным тогдашнего первого вице-премьера Виталия Яремы, Роккелли убили террористы: в тот момент у ВСУ на горе Карачун, с которой якобы велся обстрел, вообще не было минометов.

  • 12 июля Маркива приговорили к 24 годам заключения. Украинцы в сети бурно отреагировали на решение суда.

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Тема
Арест Маркива в Италии
Персона
Виталий Маркив
Место
Украина
Тег
Министерство внутренних дел Украины
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Федоров Федор
Федоров Федор
У него гражданство Италии и осудили его по итальянским законам за убийство гражданина Италии. Какой справедливости вислоухие хотят добиться? Уже добились. После криков сухс в зале суда, ему дали больше, чем запрашивал прокурор.
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