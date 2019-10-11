Дело нацгвардейца Маркива: МВД получило важный документ из Италии

Министерство внутренних дел Украины получило решение по делу осужденного к 24 годам тюремного заключения в Италии украинского военнослужащего Национальной гвардии Виталия Маркива.
Об этом в пятницу, 11 октября, сообщает пресс-служба МВД. В ведомстве начали работу над переводом решения.
"Позиция МВД остается неизменной: обвинения против Виталия Маркива – абсурдны", – сказано в сообщении.
МВД получило решение по делу Маркива
svoboda.org
В министерстве заверили, что приложат все усилия для того, чтобы восстановить справедливость и освободить украинца. В частности, ведомство поможет обжаловать приговор в апелляционном суде.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Летом 2017 года в аэропорту Болоньи был арестован 29-летний украинский военный, служащий Национальной гвардии Виталий Маркив.
Бойца обвинили в причастности к смерти итальянского фотографа Андреа Роккелли и его переводчика, россиянина Андрея Миронова, которые погибли 24 мая 2014 года в Славянске в результате минометного обстрела.
Маркив категорически опровергает выдвинутые обвинения. Украина его поддерживает. По данным тогдашнего первого вице-премьера Виталия Яремы, Роккелли убили террористы: в тот момент у ВСУ на горе Карачун, с которой якобы велся обстрел, вообще не было минометов.
12 июля Маркива приговорили к 24 годам заключения. Украинцы в сети бурно отреагировали на решение суда.
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