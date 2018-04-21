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Дело на сотни миллионов: в Германии "Интерпол" задержал экс-нардепа Крючкова

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В Германии "Интерпол" по запросу Национального антикоррупционного бюро задержал бывшего председателя правления ЧАО "Холдинговая компания "Энергосеть" Дмитрия Крючкова.

О задержании экс-депутата Верховной Рады от "Батьківщини" "Обозревателю" стало известно из собственных источников.

Дмитрий Крючков

УП

Напомним, 23 февраля 2017 года "Интерпол" объявил Крючкова в международный розыск.

Национальное антикоррупционное бюро подозревает Крючкова в хищении средств "Запорожьеоблэнерго" и ряда промышленных предприятий Запорожской области при подписании договоров об уступке права требования долга, позволяющих "Энергомереже" взыскивать в свою пользу промпредприятий задолженность за поставленную электроэнергию.

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Летом 2016 года НАБУ объявило Крючкова в розыск как главного фигуранта коррупционной схемы по выведению средств "Запорожьеоблэнерго". Ранее по искам НАБУ суды расторгли договоры переуступки между "Энергосетью" и "Запорожьеоблэнерго". Эти договоры привели к убыткам государства на 346 млн гривен. На 116 млн грн на банковских счетах "Энергосети" наложен арест.

Как сообщал "Обозреватель", расследование присвоения имущества компании было начато НАБУ в январе 2016 года.

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Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Место
Германия
Объекты
ЗапорожьеИнтерполНАБУ
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