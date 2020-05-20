Дело на миллионы: как в Одессе обобрали государственный банк "Киев"

История, которую вы прочтете – это история о невероятной афере, в результате которой Украина потеряла более 5 миллионов долларов. История о том, как группа людей из Одесской области не без помощи судей и правоохранителей, обвели государство вокруг пальца и завладели залоговым имуществом ПАО "АКБ "Киев" в Одессе. А после – перепродали его и вывели деньги в оффшоры.

И никто из участников этой истории со стойким привкусом рейдерства никакой ответственности за свои действия не понес.

В этом расследовании, которое проводилось специально для OBOZREVATEL, я пошагово расскажу о "многоходовочке", вскрывающей слабые места судебной и правоохранительной систем. Расскажу с фамилиями участников схемы, судей, принимавших решения в их пользу и всех причастных к этой удивительной истории.

Прошу расценивать это расследование как официальное обращение в правоохранительные органы.

Кредит на миллионы: как все начиналось

Эта история началась 26 февраля 2010 года. Именно в этот день ПАО "Акционерный коммерческий банк "Киев" подписал договор с заемщиком - неким ООО "Интер ЛТД" - о предоставлении возобновляемой кредитной линии на 40 млн 900 тысяч гривен. Деньги выделялись под 26% годовых сроком на три года. По курсу НБУ на дату заключения договора эта сумма была эквивалентна 5 млн 118 тыс. 899 долларов.

Несмотря на приставку "коммерческий" в названии финучреждения, кредит ООО "Интер ЛТД" взял, фактически, у государственного банка, ведь после рекапитализации в конце 2009 года доля государства в уставном капитале банка "Киев" составила 99,93%. То есть, на кредит для "Интер ЛТД" "скинулись" все налогоплательщики Украины.

Деньги немалые, так что условием для кредитования стало предоставление залога. Поручителем по кредиту выступило некое ООО "Адикт", с которым банк в тот же день заключил ипотечный договор № 198 от 26.02.2010 года. И по условиям договора, ООО "Адикт" передало в ипотеку ОАО "АБК "Киев" нежилые здания и сооружения (административные, производственные, складские и вспомогательные помещения) общей площадью 10 349, 1 кв.м в г.Одесса по ул. Комарова, 14. Право собственности ООО "Адикт" на указанные нежилые здания подтверждалось свидетельством о праве собственности от 12.05.2005.

Когда же заемщик по истечению срока договора деньги не вернул – банк через суд вынужден был обратиться в суд, чтобы взыскать образовавшуюся задолженность.

Так, Хозяйственный суд Одесской области своим решением по иску ПАО "АКБ" Киев" к ООО "Адикт" постановил обратить взыскание на предмет ипотеки для удовлетворения требований ПАО "АКБ "Киев" по кредитному договору на общую сумму 46 002 608 гривен. Иными словами, свои деньги банку "Киев" предлагалось вернуть, продав залоговую ипотеку на публичных торгах.

Однако люди, контролировавшие указанные предприятия, не хотели лишаться залогового имущества - и начали сражаться за недвижимость в судах. Они вынудили банк пройти по цепочке всех судебных инстанций, чтобы отстоять свое право на предмет ипотеки.

В итоге, 23 июля 2013 года Одесский апелляционный хозяйственный суд постановил решение первой инстанции об обращении взыскания на имущество оставить без изменений. Год спустя Высший хозяйственный суд Украины отказал в восстановлении срока для подачи кассационной жалобы на судебные решения первой и апелляционной инстанций.

Обратим внимание, что в параллельном судебном процессе (дело № 34/17-2164-2011) по иску прокурора Шевченковского района города Киева в интересах государства в лице Министерства финансов Украины в лице "АКБ" Киев" к "Интер ЛТД" решением Хозяйственного суда Одесской области от 01.08.2011 было взыскано с "Интер ЛТД" в пользу "АКБ" Киев" задолженность по кредитному договору в сумме 53 901 257 гривен. Указанное решение суда вступило в законную силу, так как не оспаривалось ни в апелляционном, ни в кассационном порядке.

По факту ситуация выглядит так, что определенная группа людей, с самого начала спланировавшая "кинуть" государственный банк, решила и деньги кредитные получить, и залоговое имущество не потерять. Хорошо ориентируясь в правовом поле, "рейдеры" начали юридическую атаку на банк. Очевидно, цель всех этих проволочек, ухищрений и махинаций - лишить государство его законного имущества.

Ипотечный договор пытались оспорить дважды

Чтобы уклониться от выполнения обязательств по ипотечному договору, представители ООО "Адикт" решили создать искусственные препятствия для исполнении решения суда об обращении взыскания на ипотечное имущество в счет погашения долга по кредитному договору.

Так, ООО "Адикт" начало процедуру безосновательного обжалования ипотечного договора, обратившись в марте 2012 года в Хозяйственный суд Одесской области с иском к "АКБ" Киев" и " Интер ЛТД" о признании недействительным договора с момента заключения.

Хозяйственный суд Одесской области своим решением от 27.03.2013 (дело № 5017/786/2012) в иске ООО "Адикт" отказал полностью. Но в "Адикте" не придумали ничего лучше, чем пройти с тем же требованием всю судебную вертикаль вплоть до Высшего хозяйственного суда Украины. И – безрезультатно: Высший хозсуд оставил решение первой инстанции без изменений.

Таким образом, были пройдены все возможные судебные инстанции, получены судебные решения, которые четко определили полномочность ипотечного договора и то, что задолженность надо возвращать. Казалось бы, в ситуации была поставлена жирная точка.

Но это не остановило представителей "Адикт", а только лишь раззадорило их.

В июне 2013 года компания "Адикт" во второй раз обратилась в Хозяйственный суд Одесской области с иском к "АКБ "Киев" и "Интер ЛТД" о признании недействительным ипотечного договора от 26 февраля 2010 года (реестровый № 198).

19 августа 2013-го решением хозяйственного суда Одесской области по делу № 916/1482/13 в иске ООО "Адикт" о признании недействительным ипотечного договора отказано.

Спустя три месяца Одесский апелляционный хозяйственный суд решение суда первой инстанции оставил без изменений.

11 лютого 2014 року постановлением Высшего хозяйственного суда Украины постановление Одесского апелляционного хозяйственного суда от 28 ноября 2013 года и решение хозяйственного суда Одесской области от 19 августа 2013 года оставлено без изменений.

Таким образом, судебными решениями по делу № 5017/786/2012 и по делу № 916/1482/13 дважды подтверждена правомерность и законность ипотечного договора, заключенного между ОАО "АКБ "Киев" и ООО" Адикт" с целью обеспечения денежных обязательств ООО "Интер ЛТД" по кредитному договору.

Новый план

После того, как было пройдено такое множество судебных заседаний, после того, как Высший хозяйственный суд поставил окончательную точку в спорах между банком, заемщиком и поручителем, казалось, ситуация себя исчерпала. Но не тут то было! В 2016 году злоумышленники, чтобы завладеть имуществом банка, придумали хитрый план, который, похоже, предполагал подкуп судей и позволял им обойти все судебные решения, чтобы вывести ипотечное имущество из собственности банка.

Комбинация состояла в том, чтобы любыми возможными способами вернуть дело в нужный для ее авторов суд, где "свой" судья вынес бы решение в интересах лиц, которые неофициально контролировали "Адикт".

Для этого некий гражданин – Овчар Руслан Иванович (очень похоже, что это просто подставное лицо) – подал в Приморский районный суд города Одессы иск к ООО "Адикт" и его учредителю Алексеевой Юлии Анатольевны о взыскании денежных средств. Юристы, анализировавшие впоследствии этот иск, пришли к мнению, что он был подан на основании заведомо поддельных официальных документов, специально изготовленных для создания видимости судебного спора и подачи иска именно в Приморский районный суд Одессы.

В тот же день судья Приморского районного суда г. Одессы Бойчук Андрей Юрьевич по вышеуказанному иску открыл производство и назначил судебное заседание уже на 5 декабря 2016-го, то есть на шестой день после открытия производства! Это выглядит подозрительно, поскольку обычно в Приморском районном суде г. Одессы дела рассматриваются годами.

В тот же день ООО "Адикт" подает встречный иск к Овчару Руслану Ивановичу, Алексеевой Юлии Анатольевны, частному нотариусу Одесского городского нотариального округа Запольской А.В., ООО "АТП-15101", ООО "Фортуна Инвест", ПАО "АКБ" Киев".

ООО "Адикт" в лице директора Алексеевой Юлии Анатольевны, которая выступала ответчиком по первоначальному иску, просило признать недействительным договор ипотеки от 26.02.2010, заключенный между ПАО "АКБ" Киев" и ООО "Адикт", исключить из Государственного реестра прав на недвижимое имущество записи о запрете отчуждения и об ипотеке объектов недвижимости, находящихся по адресу: г. Одесса, ул. Комарова, д. 14. В том числе, отменить аресты, наложенные в ходе принудительного исполнения решений государственными исполнителями.

Отметим, что встречный иск ООО "Адикт" никоим образом не был связан и не имел ничего общего с первоначальным иском Овчар Р.И. Очевидно, иск был использован как противоправное средство, с помощью которого можно было обойти юрисдикцию (подведомственность) дела. По своей правовой природе и субъектному составу спор, следовавший из встречного иска ООО "Адикт", согласно процессуального законодательства Украины, должен рассматриваться исключительно Хозяйственным судом Одесской области, который ранее уже постановил свои решения по поводу обжалования ООО "Адикт" ипотечного договора.

Далее произошел ключевой момент аферы. Уже во втором судебном заседании, которое состоялось через тринадцать дней после открытия производства, без уведомления ПАО "АКБ" Киев" и других участников дела, судья Бойчук Андрей Юрьевич принял заочное решение, которым в первоначальном иске отказал, а встречный иск ООО "Адикт" о признании недействительным ипотечного договора (внимание!) удовлетворил полностью.

Судья Приморского районного суда города Одесса Андрей Бойчук

Таким образом, судья Бойчук в рекордно сжатые сроки без уведомления участников дела обеспечено решение в искусственно созданном споре, который вообще не подведомствен местному суду общей юрисдикции.

В дальнейшем, а именно 28 ноября 2017 года, по заявлению ПАО "АКБ "Киев" указанное заочное решение отменил… сам судья Бойчук, но это уже не имело никакого значения.

По сути, странное и не имеющее ничего общего с правосудием решение судьи Бойчука привело к необратимым последствиям: государственный банк лишился возможности удовлетворить свои денежные требования в сумме более 5 млн. долларов США за счет недвижимого имущества по ул. Комарова, д. 14 в г. Одессе, которое находилось у него в ипотеке и на которое решением суда обращено взыскание.

Во многочисленных публикациях СМИ, судью Бойчука называют некомпетентным и предвзятым, у которого наличествуют проблемы с доброчестностью. Журналисты свои жесткие оценки подкрепляют статистикой решений судьи: большинство из них были отменены в апелляционной инстанции.

И именно это его решение позволило "рейдерам" вывести имущество из-под ипотеки и переоформить его с помощью оффшорных юрисдикций. По нашей информации, этот фокус может стоить карьеры судье Бойчуку.

Офшоры, подставные лица и запутывание следов

Сразу после того, как неправосудное решение судьи Бойчука вступило в законную силу, ипотечное имущество было выведено из-под запретов и арестов путем отмены и изъятия соответствующих записей из Государственного реестра прав на недвижимое имущество

Это позволило лицам, влияющим на деятельность ООО "Адикт", "подарить" ипотечное имущество ПАО "АКБ Киев" специально созданной за 23 дня до этого офшорной компании "Sothedge Properties LP".

Согласно регистрационных документов, бенефициарным владельцем компании "Sothedge Properties LP" значится гражданин Украины Виталий Николаев 1994 года рождения.

Как следует из преамбулы договора дарения от 12 декабря 2016 года, "поверенным (представителем) компании "Sothedge Properties LP" является гр. Республики Молдова Коваленко Сергей, 23.02.1987 года рождения, проживающий в селе Паланка Штефан-Водского района Республики Молдова".

Чтобы максимально запутать следы и сделать невозможным раскрытие схемы, ее творцы, которым вроде как подконтрольны коммерческие структуры ООО "Адикт" и Компания "Sothedge Properties LP", изменили адрес местонахождения ипотечного имущества ПАО "АКБ" Киев " с ул. Комарова, 14 на ул. Варненская, 21Е

Происходило это с нарушением Положения об адресном реестре города Одесса, без каких либо на то правовых оснований. "Рейдеры" получили заключение о технической возможности выдела в натуре доли объекта недвижимого имущества от 23.02.2017 года и технический паспорта от той же даты, изготовленных ООО "Бюро Консалт Сервис" и подписанных директором Бриловым Сергеем Викторовичем и инженером по технической инвентаризации недвижимого имущества Кравчуком Валентином Ивановичем.

На основании вышеуказанных официальных документов (заключения и технического паспорта), в которые внесены заведомо ложные сведения об адресе местонахождения ипотечного имущества, в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество были внесены сведения об изменении адреса указанного имущества.

Далее стоящие за реализацией этой схемы люди направили свою деятельность на то, чтобы создать условия, при которых незаконно приобретенное имущество, находившееся в ипотеке в ПАО "АКБ "Киев ", получило бы статус добросовестно приобретенного. И тут опять не обошлось без "подставных лиц" и сомнительных судебных решений.

В апреле 2017-го некий гражданина республики Молдова Игорь Исайко, проживающий в Одессе, подал иск в Киевский районный суд города Одессы к другому гражданину Молдовы Опря Валентину и компании "Sothedge Properties LP" об обращении взыскания на недвижимое имущество, зарегистрированное за компанией "Sothedge Properties LP" на основании поддельных документов в Одессе, по ул. Варненская, д. 21Е, которое фактически является ипотечным имуществом государственного банка ПАО "АКБ" Киев".

При этом, с целью создания видимости наличия судебного спора к исковому заявлению были приложены специально изготовленные для этой цели поддельные официальные документы – "фиктивные" договоры займа, расписки к ним и т.д., по которым на самом деле никакие средства не передавались и не получались.

Уже в первом судебном заседании, которое состоялось 14 апреля 2017-го, в рекордно короткие сроки, судьей Киевского районного суда города Одессы Куриленко А.Н. принято решение, которым "искусственный" иск удовлетворен полностью и обращено взыскание на недвижимое имущество, формально зарегистрированного за компанией "Sothedge Properties LP".

Во исполнение указанного судебного решения судьей Куриленко А.Н. издано три исполнительных листа, на основании которых Отделом принудительного исполнения решений управления государственной исполнительной службы ГТУ юстиции в Одесской области 27.04.2017 начато три исполнительных производства по номерам 53851941, 53852226 и 53852330.

В ходе проведения принудительного исполнения указанных исполнительных листов Отделом принудительного исполнения решений управления государственной исполнительной службы ГТУЮ в Одесской области приняты меры по продаже на электронных торгах недвижимого имущества, расположенного по адресу г. Одесса, ул. Варненская, д. 21Е, которое фактически является ипотечным имуществом государственного банка ПАО "АКБ" Киев ".

Так, на третьих электронных торгах, указанное имущество продать не удалось, оно было передано взыскателю - Исайко Игорю, о чем органами юстиции в Одесской области составлен соответствующий акт от 19 июня 2017-го, на основании которого частный нотариус выдал свидетельство о праве собственности на указанное недвижимое имущество на имя Исайко Игоря и провел государственную регистрацию права собственности на такое имущество.

Далее, для создания видимости добросовестности приобретения права собственности на такое имущество, 22.06.2017 года Исайко Игорь совершил очередное отчуждение указанного имущества путем подписания акта приема-передачи ипотечного имущества в уставный капитал ООО "Индастриал Проперти" (код ЕГРПОУ 41410913), конечными бенефициарными владельцами которого являются следующие лица: Слободян Александр Иванович, Есипова Валентина Викторовна и Чухрай Татьяна Романовна, руководителем ООО "Индастриал Проперти" является Голобородько Ольга Васильевна.

При этом, управление, эксплуатацию ипотечного имущества ПАО "АКБ" Киев "и предоставление его в аренду осуществляет специально созданная для этого указанными лицами компания ООО" Управляющая компания "Пром-Истейт", руководителем и основателем которой является Голобородько Ольга Васильевна.

В результате таких совместных действий, направленных на завладение ипотечным имуществом государственного банка ПАО "АКБ" Киев" путем его незаконного переоформления на основании "неправосудных" решений судей и "липовых" документов, все перечисленные выше лица получили возможность свободно владеть, пользоваться и распоряжаться недвижимым имуществом - нежилыми зданиями площадью 10 349,1 кв.м., на которое решением хозяйственного суда Одесской области обращено взыскание для удовлетворения требований ПАО "АКБ" Киев" в сумме 46 002 608 гривен. Таким образом, "мошенники" лишили вкладчиков банка, которые являются его кредиторами, возможности получить размещенные в указанном банке на депозитах денежные средства.

Настоящие бенефициары рейдерской атаки

Как удалось выяснить, одним из организаторов указанной "преступной" схемы по выводу имущества из-под ипотеки государственного банка скорее всего является Бочевар Николай Николаевич, который по состоянию на дату заключения ипотечного договора (26.02.2010), был единственным учредителем ООО "Адикт", а в 2011 году родственник Николая Бочевара (Бочевар Петр Николаевич) занимал должность директора ООО "Адикт".

Николая Бочевара в узких кругах знают как человека, который, говоря на криминальном сленге, "кинул" множество украинских банков. Так, согласно информации из открытых источников и реестров, во множественных судебных процессах он является должником, который вначале взял средства у банка, а потом, уже по знакомой нам схеме, не захотел их возвращать. Как видно из реестров, Николаю Бочевару в связи задолженностями по кредитам даже ограничивали выезд за пределы Украины.

Вряд ли Николай Бочевар смог бы самостоятельно провернуть такую "аферу" и вывести ипотечное имущество ПАО "АКБ "Киев". По нашей информации, полученной из открытых источников, вся эта история координировалась и управлялась тремя людьми, которые фактически контролировали деятельность ООО "Адикт", "Sothedge Properties LP" и всех подконтрольных подставных лиц, при этом оставаясь в тени.

Как сообщают наши источники в правоохранительных органах, ключевым человеком в группе, который принимал решения, вероятно является бывший заместитель мэра города Южный, экс-депутат Одесского облсовета от Партии регионов, из которой его со скандалом исключили в 2012 году - Оносов Андрей Юрьевич. В 2018 году Оносов претендовал на должность председателя Лиманской районной администрации, но к его декларации возникло множество вопросов в части объяснения происхождения доходов.

По предварительной информации, скорее всего, замыкает руководство группы еще один деятель с Одесской области, которого называют близким к криминальным кругам региона, Хлопцев Андрей Викторович. О тесных связях троицы свидетельствуют предприятия, в которых участниками являются либо сами фигуранты, либо их супруги. Так, Андрей Хлопцев и Николай Бочевар являются соучредителями в ООО "Бизнес-кардинал", где директором значится Бочевар Петр Николаевич. В свою очередь, Андрей Оносов вместе с женой Хлопцева являются учредителями в целом ряде предприятий.

По нашей информации, вскоре у этой компании и всех перечисленных участников "отжима" ипотечного имущества ПАО "АКБ "Киев" начнутся серьезные проблемы с правосудием.

Надежда – на ГБР. Понесут ли "рейдеры" наказание?

Как вытекает из документов, оказавшихся в нашем распоряжении, еще в 2012 году Главное следственное управление ДФС и ГПУ расследовали уголовное дело по фактам завладения денежными средствами государственного банка. Но, к большому сожалению, дело расследовалось халатно и не увенчалось успехом. Виновники не были привлечены к уголовной ответственности.

По нашей информации, спустя годы ситуация кардинально изменилась, за дело взялось ГБР.

Известно, что в отношении действий судьи Бойчука А. Ю. ГБР были внесены ведомости в Единый реестр досудебных расследований за №62019150000000949 от 28.11.2019 год по ч.1 ст. 375 УК Украины.

Далее в Высший совет правосудия 31 января 2020 поступила жалоба Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в г. Николаеве, относительно действий судьи Приморского районного суда города Одессы Бойчука А.Ю. при рассмотрении дела № 522/23012/16-с.

Третья Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия пришла к выводу, что приведенные в жалобе ГБР сведения могут свидетельствовать о наличии в действиях судьи признаков дисциплинарных проступков, предусмотренных ЗУ "О судоустройстве и статусе судей".

Как следствие, Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия своим постановлением открыла дисциплинарное дело в отношении судьи Приморского районного суда города Одессы Бойчука Андрея Юрьевича.

Этот факт дает надежду, что справедливость в этом запутанном деле восторжествует и виновники в организации схемы, в результате которой государство потеряло свыше 5 млн долларов США, понесут заслуженное наказание, а имущество ПАО "АКБ "Киев" будет возвращено государству, что позволит вкладчикам банка пользоваться средствами, размещенных на депозитных счетах. Я буду пристально следить за развитием событий в этом громком деле.

Продолжение следует…