Дело на миллион: НАБУ взялось за "Укрзалізницю"

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили должностным лицам "Укрзалізниці" и представителям "Воленс Трейд" о подозрении в злоупотреблении служебным положением.

Об этом говорится в пресс-службе НАБУ. Отмечается, что "Укрзалізниця" переплатила 92 млн гривен.

"В частности, в совершении преступления, квалифицированного по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины ("Злоупотребление властью или служебным положением") подозреваются: бывший руководитель Филиала "Центр обеспечения производства" ОАО "Укрзалізниця"; бывший заместитель начальника Филиала "ЦЗВ" ПАО "Укрзалізниця"; начальник отдела нефтепродуктов управления учета нефтепродуктов и складского хозяйства Филиала "ЦЗВ" ПАО "Укрзалізниця"; куратор компании-поставщика топлива - доверенное лицо конечных владельцев финансово-промышленной группы, в состав которой входит компания-поставщик топлива "Укрзалізниці"; лицо, подчиненное куратору, ответственное за поиск и сопровождение государственных закупок нефтепродуктов, в которых принимала участие компания-поставщик топлива "Укрзалізниці", – сказано в сообщении.

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В пресс-службе отметили, что местонахождение экс-руководителя филиала, куратора компании-поставщика и его подчиненного пока не установлено.

В марте 2016 года компания "Вог Аэро Джет" выиграла тендер и заключила с филиалом "Укрзалізниці" – "ЦЗВ" договор поставки дизтоплива по экономически выгодной цене, которая на тот момент была ниже рыночной. После этого они трижды (23, 25 и 29 марта 2016 года) подписывали дополнительные соглашения к договору поставки.

Законных оснований для заключения третьего дополнительного соглашения не было, потому что в течение 25-29 марта 2016 года рыночные цены на топливо не росли. Закупочная цена превысила рыночный уровень, что привело к искажению результатов торгов.

По данным следствия, УЗ закупила у победителя тендера три четверти запланированного объема топлива по ценам, завышенным на основании третьего дополнительного соглашения. В результате компания переплатила поставщику 92 млн грн. Таким образом, соглашение повлияло на цену топлива.

"Детективы уверены, что это увеличило стоимость приобретенных объемов топлива по договору поставки на 22 млн грн. По их мнению, эти обстоятельства также должны быть учтены при привлечении к уголовной ответственности виновных лиц", - сообщили в ведомстве.

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ начали в сентябре 2016 года. В рамках уголовного производства инициирован ряд судебных исков, по результатам рассмотрения которых суд подтвердил безосновательность и незаконность заключения третьего дополнительного соглашения.

"27 июля 2017 года к такому выводу пришел Хозяйственный суд Киева. 18 октября того же года Киевский апелляционный хозяйственный суд подтвердил это решение. 15 марта 2018 Верховный суд Украины отклонил кассацию "Вог Аэро Джет" на решение судов низшей инстанции. Поэтому детективы НАБУ получили дополнительные аргументы в пользу версии следствия", - подчеркнули в НАБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне Кабинет министров утвердил кандидатуры членов Наблюдательного совета ПАО "Укрзалізниця".