Дело на 6 млн: главе Госрезерва Украины вручили подозрение

Прокуратура Киева в субботу, 30 марта, вручила председателю Государственного агентства резерва Украины Вадиму Мосийчуку, которому ранее объявила подозрение, обвинительный акт.

Как уточняет пресс-служба Госрезерва, дело касается перемещения зерна в 2017 году с ГО "Хлебная база №85" под Харьковом на ГП "Златодар" (г. Золотоноша Черкасской области), что, согласно обвинению, привело к убыткам в размере более 6 млн гривен.

Сообщается, что обвинительный акт Мосийчуку вручили в 16:15 непосредственно после его прилета из отпуска прямо в аэропорту "Борисполь".

Пресс-служба Госрезерва

"Сразу по прилету меня и всю мою семью задержала Госпогранслужба. Обыскали не только мои вещи, но и всей семьи, проверили все документы.

Затем на "сцене" появился представитель прокуратуры вместе с представителем ГФС и двумя понятыми, которые оказались безработными гражданами. Нарушив все возможные нормы, вручили обвинительный акт", — заявил Мосийчук.

Пресс-служба Госрезерва

Он утверждает, что акт был вручен без официального вызова в прокуратуру, что нарушает действующие нормы, хотя предварительно его адвокат согласовал с прокуратурой Киева, что Мосийчук явится к ним в понедельник, 1 апреля.

Мосийчук добавил, что, приехав домой, обнаружил у себя на дверях прикрепленный скотчем вызов в прокуратуру.

Пресс-служба Госрезерва

"Сегодняшнее вручение обвинительного акта никак кроме цирк-шоу назвать не могу. Такой номер является очередным доказательством того, что дело ангажировано, а отношение прокуроры Киева к делу и лично ко мне предвзятое", — считает Мосийчук.

Пресс-служба Госрезерва

Пресс-служба Госрезерва

Вадим Мосийчук АСН

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