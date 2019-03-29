Дело на $33 млн: ГПУ объявила подозрение Злочевскому

Генеральная прокуратура Украины объявила подозрение экс-министру экологии и природных ресурсов, бизнесмену Николаю Злочевскому по делу об отмывании более $33 млн при покупке группы компаний "Херсонской нефтеперевалки".

Как говорится в материалах УНИАН, в этой схеме в 2013 году принимали участие компании Wirelogic Technology A.S., Digitex Organisation LLP, а также компания Burisma Holdings Limited, членом совета директоров которой являлся сын экс-вице-президента США Джо Байдена.

"Следователи прокуратуры выяснили, что преступная группа, возглавляемая "семейным менеджером" Януковича Сергеем Курченко и бывшим в то время первым вице-премьером Сергеем Арбузовым спланировали и осуществили схему легализации через сомнительные сделки более $33 млн для покупки группы компаний, которые владеют Херсонской нефтеперевалкой", - отмечается в сообщении.

Николай Злочевский Цензор.НЕТ

При этом, говорится в документах, ставилась цель использовать данный актив для сокрытия схемы контрабанды нефтепродуктов на территории Украины.

Прокуратура считает, что Злочевский сознательно согласился стать частью этой преступной схемы. Подельники зарегистрировали на территории острова Тортола (часть Британских Виргинских островов) компанию Rosseu Business Group Ltd, которая выступила формальным покупателем нефтеперевалки.

Попутно были созданы в зарубежных оффшорах ряд других компаний-посредников, а деньги перечислялись на счета в банках Панамы, Кипра, Латвии и Эстонии.

"Всего за период с 9 октября по 8 ноября 2013 года общая сумма легализованных (отмытых) средств, которые участниками преступной организации были выплачены в счет оплаты Херсонской нефтеперевалки и связанного с ней имущества и имущественных прав, составила 33 076 000 долларов США", - говорится в документах.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Злочевский занимал должность министра экологии и природных ресурсов Украины с июля 2010 до апреля 2012 года.

В конце 2014 года он выехал из Украины после того, как получил статус подозреваемого в незаконном обогащении. В январе 2015 года Генеральная прокуратура объявила его в розыск.

Экс-министра обвиняли в незаконном обогащении, злоупотреблении служебным положением и завладении бюджетными средствами, однако в январе 2017 года производство против Злочевского закрыли.

В Burisma тогда заявили, что решение о прекращении всех процессуальных и судебных действий в отношении компаний холдинга и самого Злочевского стало результатом взаимной многомесячной работы ГПУ и Burisma Group.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!