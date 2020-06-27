В Гааге огласили допрошенных по делу МН17 украинских диспетчеров: одного обменяли в 2017 году

Прокурор назвал фамилии опрошенных следствием украинских диспетчеров по делу сбитого над Донбассом малайзийского Boeing 777 рейса МН17.

Это: Алшин, Бабич, Калиниченко, Каплынов, Клец, Кузнецов, Лазарева, Максименко, Петренко, Поляк, Соколенко, Евтушенко. Об этом на своей странице в Facebook сообщил независимый российский авиационный эксперт Вадим Лукашевич.

Фамилии разгласил Вард Фердинандруссе на слушаниях уголовной палаты окружного суда Гааги, уточнил эксперт.

"Знаете, мне даже как-то обидно стало за нашу российскую пропаганду… Шесть лет она истерила – где диспетчер Петренко? Почему Украина спрятала ключевого свидетеля Анну Петренко? Почему не допросили Анну Петренко?! Почему?! Где она?! Куда дели?" – написал Лукашевич.

Он добавил, что также был допрошен технический специалист Волков, обслуживавший радары "Украэроруха". Он, как написал авиационный эксперт, занимался системой, отключенной в момент крушения МН17.

Лукашевич, ссылаясь на слова прокурора, добавил, что Волков был арестован в 2014 году за "передачу информации о военных полетах сепаратистам и российской разведке" в июле и августе 2014 года.

Он был приговорен к 12 годам лишения свободы, но после обмена заключенными в 2017 году Волкова освободили. Предварительно, сейчас он живет в восточной Украине.

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