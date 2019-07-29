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Дело МН17: укравший трейлер для перевозки "Бука" террорист вышел на свободу

2.1т Читать материал на украинском

Срок тюремного заключения бывшего "начальника службы тыла" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" ("ДНР") Дмитрия Куприяна (позывной "Батя") завершился.

Как говорится в публикации "Українських Новин", именно Куприян является тем террористом, который, по данным Службы безопасности Украины, организовал похищение в июле 2014 года трейлера для перевозки ЗРК "Бук".

Из этого ЗРК 17 июля 2014 года в Донецкой области был сбит самолет рейса МН17 Malaysia Airlines.

Дмитрий Куприян

Дмитрий Куприян

скриншот видео

Куприян был задержан украинскими правоохранителями при пересечении госграницы в декабре 2015 года. В декабре 2017 года он был осужден киевским судом к 5 годам лишения свободы и к нему был применен "закон Савченко".

Срок тюремного заключения Куприяна истек 20 июня текущего года.

Из-за плохого поведения под стражей суд установил за ним административный надзор сроком на 1 год.

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Куприян обязан в ночное время находиться дома и 4 раза в месяц отмечаться в полиции. Также ему запрещено посещать рестораны, кафе, бары, магазины с целью приобретения спиртных напитков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее нидерландские журналисты назвали имена подозреваемых по делу авиакатастрофы самолета Boeing 777 рейса MH17 на Донбассе.

Среди них - Куприян (позывной "Батя"), возглавлял пятое отделение спецслужбы российской разведки, которое, как установили журналисты, было задействовано в логистике операции.

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"Он был признан виновным и признался, что был руководителем подразделения сепаратистов, ответственного за транспорт. Роль Куприяна, связанная с MH17, неясна, но поскольку штаб-квартирой этого подразделения был офис транспортной компании, которой принадлежала платформа, которая перевозила "Бук", Куприян мог быть привлечен к перевозке", – говорится в материале СМИ.

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Тема
На Донбассе сбит Boeing-777
Место
Украина
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Марченко Виталий
Марченко Виталий
Кто бы сомневался
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Питон Каа
Питон Каа
Роль не ясна? Тю, а шо ж вы его не спросили, пока он сидел у вас?
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