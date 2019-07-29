Дело МН17: укравший трейлер для перевозки "Бука" террорист вышел на свободу

Срок тюремного заключения бывшего "начальника службы тыла" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" ("ДНР") Дмитрия Куприяна (позывной "Батя") завершился.

Как говорится в публикации "Українських Новин", именно Куприян является тем террористом, который, по данным Службы безопасности Украины, организовал похищение в июле 2014 года трейлера для перевозки ЗРК "Бук".

Из этого ЗРК 17 июля 2014 года в Донецкой области был сбит самолет рейса МН17 Malaysia Airlines.

Дмитрий Куприян скриншот видео

Куприян был задержан украинскими правоохранителями при пересечении госграницы в декабре 2015 года. В декабре 2017 года он был осужден киевским судом к 5 годам лишения свободы и к нему был применен "закон Савченко".

Срок тюремного заключения Куприяна истек 20 июня текущего года.

Из-за плохого поведения под стражей суд установил за ним административный надзор сроком на 1 год.

Куприян обязан в ночное время находиться дома и 4 раза в месяц отмечаться в полиции. Также ему запрещено посещать рестораны, кафе, бары, магазины с целью приобретения спиртных напитков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее нидерландские журналисты назвали имена подозреваемых по делу авиакатастрофы самолета Boeing 777 рейса MH17 на Донбассе.

Среди них - Куприян (позывной "Батя"), возглавлял пятое отделение спецслужбы российской разведки, которое, как установили журналисты, было задействовано в логистике операции.

"Он был признан виновным и признался, что был руководителем подразделения сепаратистов, ответственного за транспорт. Роль Куприяна, связанная с MH17, неясна, но поскольку штаб-квартирой этого подразделения был офис транспортной компании, которой принадлежала платформа, которая перевозила "Бук", Куприян мог быть привлечен к перевозке", – говорится в материале СМИ.

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