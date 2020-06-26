Дело МН17: прокуратура отвергла версию о сбитии Bоeing украинскими военными

Прокуратура в деле о сбитом над Донбассом малайзийском Boeing рейса МН17 заявила, что нет оснований для допроса свидетелей в рамках версии о сбитии самолета Вооруженными силами Украины.

Во время судебного заседания 26 июня, прокуратура сообщила, что защита россиянина Олега Пулатова, который проходит как обвиняемый по делу, не представила обоснований необходимости допроса.

"Пулатов просит допросить украинского полковника Карпенко, который представил обзор ракет ЗРК "Бук" на позициях украинских Вооруженных сил в 2014 году. Защита не знает, использовалась ли одна из этих 96 ракет, чтобы сбить MH17, но они чувствуют, что было бы уместно подкрепить доказательствами, что это максимально невероятно, что он был сбит украинскими Вооруженными силами", – заявил прокурор Вард Фердинандуссе.

Так, по его словам, ни нидерландское, ни международное законодательство не требует расследовать все гипотетические версии трагедии, а Пулатов не предоставил никаких доказательств в подтверждение версии о военном самолете.

Так, версия о российском "Буке" остается основной, поскольку именно на нее указывают все улики от характера повреждений самолета, к аудиозаписям из кабины пилота, показаням свидетелей, фото, видео и другим материалам, собранным следствием.

Бергер также отклонил запрос адвокатов на беседу с украинским командиром расчета ЗРК "Бук", который, по их словам, заявил, что дальность поражения ракеты типа 9М38М1 составляет 45 км, при этом дальность полета может достигать 55 км.

Отметим, по делу проходит четыре фигуранта – Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных обвиняемых судят заочно.

Напомним, что 8 июня в Нидерландах возобновили заседание суда по расследованию катастрофы Boeing 777 рейса MH17.

На слушании по делу МН17 голландский прокурор Тейс Бергер заявил, что в телах членов экипажа малайзийского Boeing было найдено 29 осколков от российской ракеты.

Прокуратура Нидерландов озвучила несколько сценариев крушения малайзийского Boeing рейса МН17.

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