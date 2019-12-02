Дело МН17: Нидерланды обвинили Россию в побеге Цемаха

Прокуратура Нидерландов требовала от Российской Федерации арестовать ключевого свидетеля по делу о катастрофе МН17, террориста "ДНР" Владимира Цемаха. Она предупреждала об угрозе побега преступника, однако Москва проигнорировала это.

Как сообщается на сайте прокуратуры Нидерландов, Москве даже был направлен официальный запрос по поводу Цемаха. Он был получен еще до прибытия террориста в Россию в рамках обмена пленными.

"Чтобы помешать ему выйти из следствия, его немедленно попросили арестовать для экстрадиции в Нидерланды. Российская Федерация не выдает граждан, но поскольку Цемах имеет украинское гражданство, не было никаких препятствий для его выдачи", – говорится в сообщении прокуратуры Нидерландов.

После отправки запроса Россия подтвердила его получение. Кроме того, Нидерланды еще несколько раз связывались с судебными инстанциями страны-агрессора и предупреждали о признаках того, что Цемах готовится вернуться на Донбасс.

Однако Россия лишь тянула время и запрашивала от Нидерландов все новую и новую информацию. Требования Москвы выполнялись, но 19 ноября Нидерланды получили сообщение от российских властей о том, что просьба об аресте не может быть исполнена, поскольку они не знают, что Цемах находится в РФ.

Владимир Цемах "Новинарня"

"Из сообщений СМИ можно сделать вывод, что в то время Цемах уже вернулся в свой родной город на востоке Украины. Оттуда он больше не может быть доставлен. Прокуратура Нидерландов пришла к выводу, что Россия сознательно устроила так, чтобы Цемах покинул Российскую Федерацию и отказался выполнить просьбу Нидерландов", – говорится в заявлении нидерландских правоохранителей.

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