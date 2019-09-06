"Дело МН17 не пропадет": генерал СБУ объяснил скандальное освобождение Цемаха

Освобожденный в Киеве террорист "ДНР" Владимир Цемах вряд ли является по-настоящему ценным свидетелем в деле о крушении "Боинга" рейса МН17, сбитого в 2014 году в Донецкой области.

Такое мнение озвучил в эфире ObozTV бывший руководитель главного следственного управления СБУ, генерал-майор Василий Вовк, комментируя скандальное освобождение Цемаха из-под стражи прямо в зале Апелляционного суда Киева.

Вовк напомнил, что Владимир Цемах был арестован Шевченковским судом в конце июня 2019 года по статье 258-3 – участие в террористической организации.

"В постановлении суда про избрание меры пресечения в виде содержания под стражей нет ни одного слова про рейс MH17", – обратил он внимание.

По его словам, Цемаха действительно можно было привлечь к уголовной ответственности как пособника совершения этого преступления, однако на сегодняшний день он не является официальным подозреваемым в этом деле.

"Мы должны знать, что Цемах не такой уж и важный, не такой уж и "крутой", – считает Вовк.

"Те, кто представляет информационную ценность для РФ – например, Гиркин, Дубинский и другие – находятся на территории России. Цемаха оставили на территории Украины, и никто его даже не охранял", – объяснил он.

Как отметил генерал-майор СБУ, "фигурант дела" – это не процессуальный статус.

"Фигуранты дела – это тысячи и тысячи жителей Донбасса, которые наблюдали движение "Бука", выстрел, падение… Это все свидетели. "Фигуранты", как называют СМИ. Вы настаиваете, что Цемах важен. Но если он важен – почему его оставили на территории Украины?" – поинтересовался он.

По убеждению Вовка, судебный процесс по делу о сбитом "Боинге" без Цемаха не развалится.

"Есть поговорка: из двух зол выбирают меньшее. Мое личное мнение – как человека и гражданина – главное, освободить наших пленных. А дальше разберемся. Не пропадет дело "Боинга" без Цемаха", – констатировал экс-сотрудник украинских спецслужб.

Владимира Цемах отпустили прямо из зала суда facebook.com/lunkovaalyona

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