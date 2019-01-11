Дело Мартыненко получило новый поворот: опубликованы разоблачающие документы

В Шевченковском суде Киева показали документы, свидетельствующие о том, что экс-надеп ("Народный фронт") Николай Мартыненко является владельцем оффшорной компании, которая получала откаты с "Энергоатома" на общую сумму в 6,5 млн евро.

Их продемонстрировал прокурор Специальной антикоррупционной прокуратуры Алексей Скибенко коллегии судей. В бумагах прямо указано, что Мартыненко является бенефициарным владельцем панамской компании Bradcrest Investments, которая, по данным официального следствия, по нескольким странам (Чехия, Швейцария, Украина) получала откаты на украинском подрядах "Энергоатома" на общую сумму в 6,5 млн евро (эквивалент 70 млн гривен на момент транзакций), передает "Радио Свобода".

В частности, сторона обвинения представила форму идентификации бенефициара из швейцарского банка Fortis Banque (Suisse) S.A., в котором Bradcrest Investments имела свой счет. В ней указана фамилия экс-депутата от "Народного фронта" Николая Мартыненко как конечного владельца компании.

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Николай Мартыненко с адвокатом Радио Свобода

В конце документа стоит его подпись, а также подпись Павла Скаленко, которого также подозревают в причастности к завладению средствами НАЭК "Энергоатом". В СМИ Скаленко также называют "правой рукой" Мартыненко.

В этих швейцарских документах также фигурирует копия паспорта Мартыненко.

Прокурор, представлявший эти документы в суде, отметил, что они были изъяты из банков швейцарской стороной и получены в ответ на запрос о международно-правовой помощи.

В ответ защитники экс-депутата заявили, что Мартыненко такие документы в банк не подавал.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 ноября детективы НАБУ вручили повестку Мартыненко о вызове на допрос. До этого Центр противодействия коррупции уведомил, что экс-нардеп отказался брать повестку и выбросил ее на пол.

21 апреля 2017 года сторона обвинения потребовала от суда взять Мартыненко под стражу или под залог в 300 млн гривен. Антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий заявлял, что экс-нардепу грозит от восьми до двенадцати лет лишения свободы. Он также рассказал, что доказательства по делу экс-нардепа собирались больше года.

Позже стало известно, что Мартыненко оказался под прицелом правоохранительных органов сразу нескольких европейских стран. Один из эпизодов касается Швейцарии. В частности, предполагается, что контролируемая Мартыненко компания получала "откаты" за содействие чешской компании Skoda JS в выигрыше тендеров ГП "НАЭК "Энергоатом" в течение 2008-2012 годов.

10 декабря Шевченковский районный суд Киева отказался удовлетворить ходатайство адвокатов Мартыненко о признании недопустимыми доказательств, полученных от Швейцарии на USB флэш-накопителе.