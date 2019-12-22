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22 декабря • обновлено в 15:56
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Дело Мартыненко на €2,8 млн: в Швейцарии назвали имя сообщника экс-нардепа

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В деле бывшего народного депутата Николая Мартыненко об отмывании 2,8 млн евро, которым занимается прокуратура Швейцарии, замешан еще один гражданин Украины.

Как передает "Радио Свобода" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, вторым подозреваемым оказался Павел Скаленко.

Как утверждают следователи, они в составе "преступной группировки" открывали в швейцарских банках счета, с которых покупали недвижимость и активы в Швейцарии и других странах, отмывая таким образом деньги.

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Сообщается, что Мартыненко поручил Скаленко создать оффшорную компанию в Панаме. Ее директорами выступали разные граждане этого государства, но все они назначили Мартыненко своим уполномоченным представителем.

Правоохранители считают, что сообщник открывал счета от имени оффшорной компании по указанию экс-нардепа и в документах указывал, что также является бенефициарным владельцем активов самого Мартыненко.

Николай Мартыненко

Николай Мартыненко

Радио Свобода

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Николай Мартыненко
Место
Швейцария
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Такими сообщениями кормят плебс уже не годами, а десятилетиями. Такая инфа уже перестала вызывать эмоции. Лучше читателей удивите информацией сколько в прошлом месяце все силовые структуры вместе взятые со всех коррупционеров вернули в бюджет коррупционных денег и куда их потратили.
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