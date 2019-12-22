Дело Мартыненко на €2,8 млн: в Швейцарии назвали имя сообщника экс-нардепа

В деле бывшего народного депутата Николая Мартыненко об отмывании 2,8 млн евро, которым занимается прокуратура Швейцарии, замешан еще один гражданин Украины.
Как передает "Радио Свобода" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, вторым подозреваемым оказался Павел Скаленко.
Как утверждают следователи, они в составе "преступной группировки" открывали в швейцарских банках счета, с которых покупали недвижимость и активы в Швейцарии и других странах, отмывая таким образом деньги.
Сообщается, что Мартыненко поручил Скаленко создать оффшорную компанию в Панаме. Ее директорами выступали разные граждане этого государства, но все они назначили Мартыненко своим уполномоченным представителем.
Правоохранители считают, что сообщник открывал счета от имени оффшорной компании по указанию экс-нардепа и в документах указывал, что также является бенефициарным владельцем активов самого Мартыненко.
Николай Мартыненко
Радио Свобода
Как сообщал OBOZREVATEL:
Детективы НАБУ вручили повестку Мартыненко о вызове на допрос еще осенью 2018 года. Сторона обвинения потребовала от суда взять Мартыненко под стражу или под залог в 300 млн гривен. Антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий заявлял, что экс-нардепу грозит от восьми до двенадцати лет лишения свободы. Он также рассказал, что доказательства по делу экс-нардепа собирались больше года.
Позже стало известно, что Мартыненко оказался под прицелом правоохранительных органов сразу нескольких европейских стран. Один из эпизодов касается Швейцарии. В частности, предполагается, что контролируемая Мартыненко компания получала "откаты" за содействие чешской компании Skoda JS в выигрыше тендеров ГП "НАЭК "Энергоатом" в течение 2008-2012 годов.
Шевченковский районный суд Киева отказался удовлетворить ходатайство адвокатов Мартыненко о признании недопустимыми доказательств, полученных от Швейцарии на USB флэш-накопителе.
В Шевченковском суде Киева в январе 2019 года также обнародовали документы, которые свидетельствуют о том, что Мартыненко является владельцем офшорной компании, которая получала откаты от "Энергоатома" на общую сумму 6,5 млн евро.
В декабре в Швейцарии Мартыненко предъявили официальное обвинение по делу в отмывании 2,8 млн евро.
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