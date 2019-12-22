Дело Мартыненко на €2,8 млн: в Швейцарии назвали имя сообщника экс-нардепа

В деле бывшего народного депутата Николая Мартыненко об отмывании 2,8 млн евро, которым занимается прокуратура Швейцарии, замешан еще один гражданин Украины.

Как передает "Радио Свобода" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, вторым подозреваемым оказался Павел Скаленко.

Как утверждают следователи, они в составе "преступной группировки" открывали в швейцарских банках счета, с которых покупали недвижимость и активы в Швейцарии и других странах, отмывая таким образом деньги.

Сообщается, что Мартыненко поручил Скаленко создать оффшорную компанию в Панаме. Ее директорами выступали разные граждане этого государства, но все они назначили Мартыненко своим уполномоченным представителем.

Правоохранители считают, что сообщник открывал счета от имени оффшорной компании по указанию экс-нардепа и в документах указывал, что также является бенефициарным владельцем активов самого Мартыненко.

Николай Мартыненко Радио Свобода

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