Дело Маркива: записка пресс-секретаря "народного мэра" Славянска подтвердила версию украинского следствия

Записка экс-пресс-секретаря "народного мэра" Славянска Стеллы Хорошевой, которая находится в распоряжении украинского следствия, подтверждает одну из версий о том, что итальянский журналист Андреа Рокелли был убит на Донбассе террористами с целью обвинения украинских военнослужащих и в целом Украины.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил журналистам, что эта записка подтверждает тот факт, что т.н. министр обороны "ДНР", удерживающий на то время Славянск, Игорь Гиркин знал, что в городе находится итальянский журналист Рокелли, и планировал встречу с ним.

"Поэтому одна из версий следствия – могли выманить Рокелли и российского переводчика Миронова к месту проведения боевых действий, спровоцировать перестрелку, и не исключено, что убить, чтобы повесить их гибель на украинскую сторону. А гибель журналистов всегда воспринимается в цивилизованном мире как очень серьезное нарушения прав журналиста", – отметил он.

По словам Геращенко, этот план удался, потому что нацгвардеец Виталий Маркив без каких-либо доказательств сейчас находится в итальянской тюрьме.

"И обвиняют не только Маркива, обвиняют государство Украина, что наши военнослужащие специально открыли огонь по гражданским лицам – журналистам", – добавил замглавы МВД.

Текст записки Хорошевой, которую нашли в кармане переводчика Миронова mvs.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL: