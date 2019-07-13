Дело Маркива: суд Италии задумал новую подлость с еще одним украинцем

Итальянский суд после вынесения приговора нацгвардейцу Виталию Маркиву направил в Генпрокуратуру запрос об открытии дела против народного депутата Украины Богдана Маткивского.

О намерениях суда сообщил председатель Христианского общества в Италии Олесь Городецкий на своей странице в Facebook.

"Суд решил также направить запрос на открытие уголовного производства против народного депутата Богдана Маткивского", – написал он.

Маткивский являлся свидетелем по делу Маркива. В 2014 году он с другим народным депутатом Андреем Антонищаком возглавлял подразделение Нацгвардии, в котором тогда служил Маркив.

Протест под посольством Италии Facebook Oksana Tkachuk

Как сообщал OBOZREVATEL:

Летом 2017 года в аэропорту Болоньи был арестован 29-летний украинский военный, служащий Национальной гвардии Виталий Маркив.

Бойца обвинили в причастности к смерти итальянского фотографа Андреа Роккелли и его переводчика, россиянина Андрея Миронова, которые погибли 24 мая 2014 года в Славянске в результате минометного обстрела.

Маркив категорически опровергает выдвинутые обвинения. Украина его поддерживает. По данным тогдашнего первого вице-премьера Виталия Яремы, Роккелли убили террористы: в тот момент у ВСУ на горе Карачун, с которой якобы велся обстрел, вообще не было минометов.

12 июля Маркива приговорили к 24 годам заключения. Украинцы в сети бурно отреагировали на решение суда.

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