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Дело Маркива: суд Италии задумал новую подлость с еще одним украинцем

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Итальянский суд после вынесения приговора нацгвардейцу Виталию Маркиву направил в Генпрокуратуру запрос об открытии дела против народного депутата Украины Богдана Маткивского.

О намерениях суда сообщил председатель Христианского общества в Италии Олесь Городецкий на своей странице в Facebook.

"Суд решил также направить запрос на открытие уголовного производства против народного депутата Богдана Маткивского", – написал он.

Маткивский являлся свидетелем по делу Маркива. В 2014 году он с другим народным депутатом Андреем Антонищаком возглавлял подразделение Нацгвардии, в котором тогда служил Маркив.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Летом 2017 года в аэропорту Болоньи был арестован 29-летний украинский военный, служащий Национальной гвардии Виталий Маркив.

  • Бойца обвинили в причастности к смерти итальянского фотографа Андреа Роккелли и его переводчика, россиянина Андрея Миронова, которые погибли 24 мая 2014 года в Славянске в результате минометного обстрела.

  • Маркив категорически опровергает выдвинутые обвинения. Украина его поддерживает. По данным тогдашнего первого вице-премьера Виталия Яремы, Роккелли убили террористы: в тот момент у ВСУ на горе Карачун, с которой якобы велся обстрел, вообще не было минометов.

  • 12 июля Маркива приговорили к 24 годам заключения. Украинцы в сети бурно отреагировали на решение суда.

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Персона
Виталий Маркив
Место
Украина
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Думаю через годик другой вся нац шв аль вместе с Пецями Луценками и Геращенками будет спасаться от европейского гнева где -нить в диких сельвах Латинской Амрики.
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Думаю через годик другой вся нац шваль вместе с Пецями Луценками и Геращенками будет спасаться от европейского гнева где -нить в диких сельвах Латинской Амрики.
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
А шо там Петрилло, уже готовит чемоданчик с вещичками? Скоро и его посодют.
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