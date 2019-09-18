Дело Майдана: под стражу взяли экс-замминистра внутренних дел

Бывшего заместителя министра внутренних дел Украины взяли под стражу в связи с делом Майдана.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины. Подозревают его в организации превышение власти и служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов.

Благодаря этому правоохранители смогли препятствовать проведению протестов на Майдане, что привело к массовым жертвам среди митингующих.

Речь идет о периоде с 18 февраля 2014 по 20 февраля 2014.

"Действия привели к наступлению тяжких последствий, организации умышленных убийств и покушений на умышленные убийства участников массовых акций протеста в центральной части Киева", – говорится в заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, пятницу, 30 августа, Днепровский районный суд Киева оправдал экс-бойца "Беркута" Андрея Хандрыкина, который обвинялся в избиении и пытках активистов Евромайдана.

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