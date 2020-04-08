"Дело Майдана": главе отдела Нацполиции Киева объявили подозрение

Следователи Госбюро расследований сообщили о подозрении в причастности к "делу Майдана" руководителю следственного отделения одного из районных управлений Нацполиции в Киеве.
Во время протестов 2013-2014 годов он занимал должность старшего следователя столичного районного управления МВД. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Следствие в частности установило, что милиционер незаконно задержал и вручил уведомление о подозрении в организации массовых беспорядков одному из участников акций протеста. А потом он подал ходатайство об избрании меры пресечения пострадавшему в виде содержания под стражей.
Главе следственного отдела одного из райуправлений Нацполиции Киева объявили подозрение в причастности к "делу Майдана"
Отмечается, что в целом правоохранителя подозревают в совершении преступлений по пяти статьям:
незаконное препятствование организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций (ст. 340 Уголовного кодекса Украины);
составление, выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов (ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины);
превышение полномочий работником правоохранительного органа (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины);
заведомо незаконное задержание, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 371 Уголовного кодекса Украины);
привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, совмещенное с искусственным созданием доказательств (ч. 2 ст. 372 Уголовного кодекса Украины).
Сейчас решается вопрос о вручении подозреваемому ходатайств о применении меры пресечения и отстранения от должности. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
Как сообщал OBOZREVATEL, на улице Институтской в Киеве 11 марта состоялся следственный эксперимент в уголовном производстве по событиям Майдана, в частности, по факту превышения служебных полномочий работниками правоохранительных органов и организации умышленных убийств протестующих 20 февраля 2014 года.
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