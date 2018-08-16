Дело Кернеса: ГПУ обжаловала решение суда

Генеральная прокуратура подала апелляцию на решение Киевского районного суда Полтавы о закрытии дела против мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников.

"16 августа Генпрокуратура установленным порядком подала апелляционную жалобу в Киевский районный суд г. Полтава решения этого суда о закрытии дела в отношении Кернеса", - написал пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко на своей странице в Facebook.

Напомним, дело Кернеса Киевский райсуд Полтавы рассматривал более трех лет. Его вместе с охранниками подозревали в похищении и избиении в марте 2014 года участников Евромайдана Сергея Ряполова и Александра Кутянина.

2 марта 2015 года ГПУ уведомила Кернеса о подозрении. 26 марта дело было передано в суд. 10 августа 2018 года судья Андрей Антонов закрыл уголовное производство. Он пояснил это тем, что прокуроры систематически не приходили на дебаты, что было расценено как отказ от обвинения.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что судья ответит за заведомо неправосудное решение. Также в НАПК пообещали проверить декларацию Антонова.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 августа в ответ на скандал с Антоновым Совет судей принял резолюцию, не допускающую его привлечения к уголовной ответственности.