"Безнаказанное зло!" Зеленского призвали довести до конца дело Кати Гандзюк

Новые власти должны понять, что дело об убийстве Екатерины Гандзюк – это маркер. Оно должно быть "показательно расследовано", а виновные – понести наказание.

Об этом заявила в эфире ObozTV подруга убитой Марина Хромых в годовщину нападения на Екатерину – 31 июля 2018 года херсонскую активистку облили серной кислотой, спустя три месяца она умерла.

Хромых подчеркнула, что инициатива "Кто заказал Катю Гандзюк" не позволит спустить это дело на тормозах. Но даже спустя год подвижек не видно – причастные к нападению и убийству до сих пор на свободе.

"Имена заказчиков звучали уже неоднократно. По нашему мнению, и по мнению очень многих журналистов и расследователей, которые занимались этим делом, это три персоны – Владислав Мангер, Евгений Рищук и Андрей Гордеев. Но, к сожалению, эти имена так и не прозвучали от представителей правоохранительных органов", – отметила она.

Хромых обратила внимание, что двоим из вышеназванных лиц (Рищуку и Гордееву) даже не предъявили подозрение.

"Они могут абсолютно свободно передвигаться, баллотироваться в народные депутаты (Рищук баллотировался по мажоритарному округу №186, но проиграл. – Ред.) и вообще заниматься, чем угодно", – возмутилась она.

"А у Владислава Мангера хоть и есть подозрение, он до сих пор находится на должности главы областного совета. Таким образом, может влиять на следствие, дальше сидеть на схемах, с которыми боролась Катя, ну и… на самом деле, это ужасно и неприемлемо", – добавила активистка.

По ее словам, Виктор Михайлович Гандзюк, отец Катерины, доносил эту информацию и лично президенту Владимиру Зеленскому.

"Хотелось бы, чтобы команда, которая сейчас пришла к власти, понимала, что дело Кати Гандзюк – определенный маркер. Оно должно быть не просто расследовано, а показательно расследовано", – подчеркнула Хромых.

"Мы на тормозах ничего спускать не собираемся. Мы просто не понимаем, как можно жить в стране, где такое преступление остается безнаказанным. Такое безнаказанное зло просто начнет распространяться по всей стране, и в опасности окажутся не только активисты, но и все граждане", – предупредила она.

Разглашать подробности встречи отца Гандзюк с Зеленским активистка не стала, но отметила, что сейчас они ждут результатов: "Ждем, что в конечном счете все виновные окажутся за решеткой".

Активисты не допустят, чтобы дело Кати Гандзюк спустили на тормозах facebook.com/gandziukgate

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