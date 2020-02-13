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13 февраля • обновлено в 22:25
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Дело Грымчака: ВАКС объявил меру пресечения

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Бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрию Грымчаку продлили домашний арест до 13 апреля.

Ходатайство о продленнии меры пресечения удовлетворил Высший антикоррупционный суд, сообщили на официальной странице ВАКС в Facebook.

Там отмечают, что круглосуточный арест продлили на два месяца.

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Юрий Грымчак

Юрий Грымчак

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Напомним, бывший заместитель министра подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 УК Украины - злоупотребление влиянием.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Юрия Грымчака освободили из-под стражи под домашний арест. Об этом рассказала на своей странице в Facebook супруга экс-чиновника Юлия Грымчак. Информацию об освобождении подтвердил и адвокат Дмитрий Мельник.

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Автор
Карина Бондаренко
Персона
Юрий Грымчак
Место
Украина
Тег
Высший антикоррупционный суд
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