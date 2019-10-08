Дело Грымчака: суд вынес новое решение

Печерский районный суд Киева оставил бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака, задержанного 14 августа, под стражей еще на один месяц.
Об этом во вторник, 8 октября, сообщила в Facebook жена Грымчака Юлия.
"Грымчака оставили под стражей!" – написала она.
Грымчака оставили под стражей
Скриншот
Как уточняет "Украинская правда", в Генеральной прокуратуре подтвердили, что Грымчака оставили в СИЗО до 14 ноября.
При этом, в пресс-службе заверили, что досудебное расследование в ноябре не прекратят – даже если в ГПУ уже не будет этой функции, его передадут по подследственности в другой орган.
Грымчака оставили под стражей
112 Украина
Как сообщал OBOZREVATEL:
14 августа представители СБУ вместе с НАБУ и ГПУ задержали Грымчака.
Вместе с Грымчаком был задержан его помощник, который приходится жене чиновника Юлии братом. Его имя – Игорь Овдиенко.
Журналист Владимир Бойко заверил, что для задержания Грымчака была предпринята фальсификация.
Спикер ГПУ Андрей Лысенко подтвердил, что подозреваемые требовали взятку в размере $1,1 млн за обещание обеспечить влияние на судей ВСУ относительно вынесения решения в пользу заинтересованного лица и также за осуществление влияния на соответствующих должностных лиц Минкультуры и КГГА.
Адвокат Грымчака Татьяна Матяш заявила, что передача взятки не была зафиксирована, а вместо 480 тыс. долларов у него якобы изъяли полмиллиона календариков.
Журналист Юрий Бутусов указал на несколько парадоксов в деле Грымчака.
6 сентября Апелляционный суд постановил оставить Грымчака под стражей.
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