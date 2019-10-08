Дело Грымчака: суд вынес новое решение

Печерский районный суд Киева оставил бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака, задержанного 14 августа, под стражей еще на один месяц.

Об этом во вторник, 8 октября, сообщила в Facebook жена Грымчака Юлия.

"Грымчака оставили под стражей!" – написала она.

Грымчака оставили под стражей Скриншот

Как уточняет "Украинская правда", в Генеральной прокуратуре подтвердили, что Грымчака оставили в СИЗО до 14 ноября.

При этом, в пресс-службе заверили, что досудебное расследование в ноябре не прекратят – даже если в ГПУ уже не будет этой функции, его передадут по подследственности в другой орган.

Грымчака оставили под стражей 112 Украина

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