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20 декабря • обновлено в 21:05
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Дело Грымчака: суд в 3 раза уменьшил залог экс-чиновнику

1.2т
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В четверг, 20 декабря, Высший антикоррупционный суд оставил в силе арест бывшего замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины Юрия Грымчака, уменьшив сумму залога в три раза.

Как сообщается на портале Судебная власть Украины, вместо 5 млн 999 тыс. 283 гривень экс-чиновника обязали заплатить 1 млн 999 тыс. 761 гривень.

"Судья частично удовлетворил ходатайство стороны защиты, уменьшив размер залога с 3123 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц до 1 041", – сказано в сообщении.

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Дело Грымчака: суд в 3 раза уменьшил залог

Дело Грымчака: суд в 3 раза уменьшил залог

my.ua

Отмечается, что заседание проходило в формате видеоконференции, поскольку подозреваемый находится в Черниговском следственном изоляторе.

При этом, 11 декабря следователь судья ВАКС изменил меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест "помощнику" Грымчака, которого следствие считает соучастником уголовного преступления.

Напомним, ранее Апелляционный суд оставил Грымчака под стражей, не удовлетворив жалобу его защиты.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Задержание Грымчака
Персона
Юрий Грымчак
Место
Украина
Тег
Высший антикоррупционный суд
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