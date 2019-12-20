Дело Грымчака: суд в 3 раза уменьшил залог экс-чиновнику

В четверг, 20 декабря, Высший антикоррупционный суд оставил в силе арест бывшего замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины Юрия Грымчака, уменьшив сумму залога в три раза.

Как сообщается на портале Судебная власть Украины, вместо 5 млн 999 тыс. 283 гривень экс-чиновника обязали заплатить 1 млн 999 тыс. 761 гривень.

"Судья частично удовлетворил ходатайство стороны защиты, уменьшив размер залога с 3123 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц до 1 041", – сказано в сообщении.

Дело Грымчака: суд в 3 раза уменьшил залог my.ua

Отмечается, что заседание проходило в формате видеоконференции, поскольку подозреваемый находится в Черниговском следственном изоляторе.

При этом, 11 декабря следователь судья ВАКС изменил меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест "помощнику" Грымчака, которого следствие считает соучастником уголовного преступления.

Напомним, ранее Апелляционный суд оставил Грымчака под стражей, не удовлетворив жалобу его защиты.

Как сообщал OBOZREVATEL:

14 августа представители СБУ вместе с НАБУ и ГПУ задержали Грымчака.

Вместе с Грымчаком был задержан его помощник, который приходится жене чиновника Юлии братом. Его имя – Игорь Овдиенко.

Журналист Владимир Бойко заверил, что для задержания Грымчака была предпринята фальсификация.

Спикер ГПУ Андрей Лысенко подтвердил, что подозреваемые требовали взятку в размере $1,1 млн за обещание обеспечить влияние на судей ВСУ относительно вынесения решения в пользу заинтересованного лица и также за осуществление влияния на соответствующих должностных лиц Минкультуры и КГГА.

Адвокат Грымчака Татьяна Матяш заявила, что передача взятки не была зафиксирована, а вместо 480 тыс. долларов у него якобы изъяли полмиллиона календариков.

Журналист Юрий Бутусов указал на несколько парадоксов в деле Грымчака.

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