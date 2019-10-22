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22 октября • обновлено в 12:59
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Дело Грымчака неожиданно переквалифицировали: первые подробности

1.5т Читать материал на украинском

Генеральная прокуратура Украины переквалифицировала дело бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака. С него сняли подозрение в мошенничестве и предъявили подозрение в злоупотреблении влиянием.

Об этом "Українським Новинам" сообщил его адвокат Дмитрий Мельник. После этого процесса дело должно быть передано в Национальное антикоррупционное бюро за подследственностью, а также рассматриваться в Высшем антикоррупционном суде.

"На прошлой недели ему (Грымчаку. – Ред.) переквалифицировали подозрение, теперь вменяют ч.3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса", – рассказал Мельник.

Дело Грымчака неожиданно переквалифицировали

Дело Грымчака неожиданно переквалифицировали

Радио Свобода

Адвокат отметил, что 21 октября Киевский апелляционный суд должен был рассмотреть жалобу на продление ареста экс-замминистра, но перенес заседание на 12 ноября.

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При этом срок ареста и досудебного расследования заканчиваются 14 ноября.

Мельник добавил, что Грымчак остался под стражей, так как залог 6 млн гривен за него не был внесен.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 14 августа представители СБУ вместе с НАБУ и ГПУ задержали Грымчака. А вместе с ним и его помощника Игоря Овдиенко, который приходится жене чиновника Юлии братом.

  • Журналист Владимир Бойко заверил, что для задержания Грымчака была предпринята фальсификация.

  • Спикер ГПУ Андрей Лысенко подтвердил, что подозреваемые требовали взятку в размере $1,1 млн за обещание обеспечить влияние на судей ВСУ относительно вынесения решения в пользу заинтересованного лица и также за осуществление влияния на соответствующих должностных лиц Минкультуры и КГГА.

  • Адвокат Грымчака Татьяна Матяш заявила, что передача взятки не была зафиксирована, а вместо 480 тыс. долларов у него якобы изъяли полмиллиона календариков.

  • В начале октября Печерский районный суд Киева оставил бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Грымчака под стражей еще на один месяц.

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Персона
Юрий Грымчак
Место
Украина
Тег
Офис генерального прокурора Украины
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филипп филипыч
филипп филипыч
и этот откупился)) я хренею
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Гейропейска краина пля,ни одного держиморду не посадили,а еще на Россию кивают сволочи,у нас за последние пару лет семь губернаторов сели на реальные сроки,не считая шушеры типа меров с генералами всякими,куля .в свынарне коррупции нет,побороли.
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