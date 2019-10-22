Дело Грымчака неожиданно переквалифицировали: первые подробности

Генеральная прокуратура Украины переквалифицировала дело бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака. С него сняли подозрение в мошенничестве и предъявили подозрение в злоупотреблении влиянием.

Об этом "Українським Новинам" сообщил его адвокат Дмитрий Мельник. После этого процесса дело должно быть передано в Национальное антикоррупционное бюро за подследственностью, а также рассматриваться в Высшем антикоррупционном суде.

"На прошлой недели ему (Грымчаку. – Ред.) переквалифицировали подозрение, теперь вменяют ч.3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса", – рассказал Мельник.

Дело Грымчака неожиданно переквалифицировали Радио Свобода

Адвокат отметил, что 21 октября Киевский апелляционный суд должен был рассмотреть жалобу на продление ареста экс-замминистра, но перенес заседание на 12 ноября.

При этом срок ареста и досудебного расследования заканчиваются 14 ноября.

Мельник добавил, что Грымчак остался под стражей, так как залог 6 млн гривен за него не был внесен.

Как сообщал OBOZREVATEL:

14 августа представители СБУ вместе с НАБУ и ГПУ задержали Грымчака. А вместе с ним и его помощника Игоря Овдиенко, который приходится жене чиновника Юлии братом.

Журналист Владимир Бойко заверил, что для задержания Грымчака была предпринята фальсификация.

Спикер ГПУ Андрей Лысенко подтвердил, что подозреваемые требовали взятку в размере $1,1 млн за обещание обеспечить влияние на судей ВСУ относительно вынесения решения в пользу заинтересованного лица и также за осуществление влияния на соответствующих должностных лиц Минкультуры и КГГА.

Адвокат Грымчака Татьяна Матяш заявила, что передача взятки не была зафиксирована, а вместо 480 тыс. долларов у него якобы изъяли полмиллиона календариков.

В начале октября Печерский районный суд Киева оставил бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Грымчака под стражей еще на один месяц.

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