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16 сентября • обновлено в 12:49
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Дело Гонгадзе рассыпается: почему Кучма может выйти сухим из воды

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16 сентября в Украине чтят память журналиста Георгия Гонгадзе, убитого в 2000 году. Именно в этот день 19 лет назад он пропал, а 2 ноября в Таращанском лесу было обнаружено обезглавленное тело, в котором признали Гонгадзе.

Лишь спустя несколько месяцев, в феврале 2001 года, было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство". Спустя еще 8 лет, в 2009 году, были найдены останки черепа, которые также принадлежали Георгию. Похороны журналиста состоялись лишь через 16 лет после его гибели – в марте 2016 года.

Расследование уголовного дела также продвигалось с большим трудом. В феврале 2005 года были задержаны первые подозреваемые – сотрудники Главного управления МВД Валерий Костенко, Александр Попович и Николай Протасов, в 2008 году они были приговорены к тюремному заключению.

В 2009 году Генпрокуратура выдвинула официальное обвинение экс-начальнику Департамента наружного наблюдения МВД Алексею Пукачу. В 2013 году он был признан виновным и приговорен к пожизненному заключению.

Что касается организаторов и заказчиков убийства журналиста, то в этом вопросе даже спустя 19 лет после преступления остаются "белые пятна" – во многом из-за ряда смертей. Так, в марте 2001 года в результате "двойного самоубийства" погиб Юрий Кравченко, который, по словам Пукача, отдал устный приказ ликвидировать Гонгадзе. В апреле 2015 года в Менской колонии внезапно умер Протасов, который в свое время сказал: "Гонгадзе набрал воздуха и сопротивлялся, и тогда Пукач приказал выбить из него дух". Находясь на скамье подсудимых, сам Пукач заявил, что признает приговор только тогда, "когда вместе со мной в этой клетке будут сидеть Кучма и Литвин".

Своим мнением о том, может ли резонансное дело быть доведено до конца, могут ли быть официально названы и осуждены его заказчики, в блиц-интервью OBOZREVATEL поделился первый заместитель генерального прокурора Николай Голомша.

Георгий Гонгадзе. Архивное фото

Георгий Гонгадзе. Архивное фото

24 Канал

- По сегодняшний день не поставлена точка в вопросе заказчиков убийства. Может ли она быть поставлена вообще, в частности, после смены власти в Украине? И действительно ли это сегодня крайне необходимо?

- Безусловно, это нужно обществу, потому что неотвратимость наказания является одним из принципов правосудия.

Завершено расследование. Единственно, что осталось – это обеспечить полноту. Действительно, Пукач сделал заявления, и следствие обязано разобраться с тем, кто заказал это убийство. Все материалы собраны, все фигуранты известны. Мне кажется, что следствие обязано объективно, не заглядывая в глаза политике, профессионально поставить точку в этом деле.

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- Каким образом можно профессионально поставить точку, учитывая все имеющиеся обстоятельства?

- Необходимо взвесить все имеющиеся доказательства, их достаточность для принятия решения, и сообщить об этом обществу. Либо огласить подозрения, либо пояснить, почему этого не происходит.

- А как быть с Леонидом Кучмой и Владимиром Литвином?

- Мне кажется, что в деле собраны достаточные доказательства относительно того, кто был организатором преступления.

Но я хотел бы заметить, что есть понятие реалистичности. Оно указывает на определенного человека, который был причастен к организации убийства. Об этом говорит Пукач.

Мне кажется, что в этом деле нужно ставить точку.

- По вашему мнению, в чем заключается главное препятствие? Почему точка не ставится?

- Меркантилизм в политике, во власти мешает это сделать. К великому сожалению, всё переведено в ранг политики. До тех пор, пока мы не сумеем сделать так, чтобы правоохранительные органы шли до конца, не беспокоясь о том, кто попадется, толка в нашей стране не будет.

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Я неоднократно подчеркивал это правоохранительным органам: мы ни с кем не договаривались "мочить" людей. Поэтому правоохранители обязаны идти до конца в своем расследовании и ставить точки.

- Допускаете ли вы – сугубо теоретически, - что Кучма и Литвин окажутся на скамье подсудимых по делу Гонгадзе?

- Скажу откровенно: в отношении Кучмы это вопрос сомнительный. Я говорю не о публичных, а о прямых доказательствах. Но тот, кто организовал это убийство, может оказаться за решеткой.

Сложно говорить о том, чтобы поставить точку в деле, когда не имеешь прямых показаний на человека. И это не дает оснований идти до конца.

Но основной обвиняемый, уже осужденный, указывает на организаторов убийства. Пусть этот человек уже мертв – я имею в виду Кравченко (Юрий Кравченко - экс-министр МВД, ближайший соратник Кучмы. - Ред.), - Пукач указывает еще на нескольких людей.

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Я бы не хотел называть их имена, поскольку у нас есть презумпция невиновности. У нас есть и гражданское законодательство, которое дает основания привлечь к ответственности любого чиновника или правоохранителя, которые указывают на вину человека, которая не доказана приговором суда.

Николай Голомша

Николай Голомша

Когда в свое время мы добрались до убийства Вячеслава Максимовича Чорновола, я возбудил уголовное дело относительно милиции за фальсификацию осмотра места происшествия и относительно судмедэксперта, который признался, что он не вскрывал труп. Мы откопали труп основного свидетеля на Волыни, которого отравили милиционеры. Установили, что были отключены подушки безопасности и кастетом было нанесено 4 удара в затылочную область.

По Ивасюку мы докопались до того, что установили двоих лиц, которые следили за Чорноволом и были причастны к его убийству. Установили, что Ивасюк был повешен мертвым.

Очень серьезно мы продвинулись и по другим делам, в частности, в деле об отравлении (третьего президента Украины Виктора. - Ред.) Ющенко.

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Но одним махом у нас забрали все дела и не дали возможности довести их до конца. В то же время я получил отравление ртутью в кабинете и потом – воздействие на меня электромагнитными волнами, мощность которых в 1,5 миллиона раз превышала допустимую норму. И я понял, что среди нашего брата есть люди, которые не очень имеют желание раскрывать убийства. Поэтому я считаю, что мы состоимся как государство, когда правоохранительные органы станут независимыми от чиновников, а будут зависимыми только от закона. И когда мы увидим, что в политике отсутствует меркантилизм.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Убийство Гонгадзе
Персоны
Николай Голомша Георгий Гонгадзе Алексей Пукач Юрий Кравченко Леонид Кучма Владимир Литвин
Место
Украина
Тег
Генеральная прокуратура Украины
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