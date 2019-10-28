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28 октября • обновлено в 12:19
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Дело Гладковского: Высший антикоррупционный суд принял решение

3.8т Читать материал на украинском

Высший антикоррупционный суд Украины отказал в удовлетворении ходатайства НАБУ о привлечении экс-первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского за неявку к детективам ведомства.

Решение суд принял на заседании в понедельник, 28 октября, передает "5 канал".

“Отказать в удовлетворении ходатайства Национального антикоррупционного бюро Украины о наложении денежного взыскания с Гладковского”, – сообщил судья.

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Напомним, что НАБУ обратилось в суд с требованием привлечь Гладковского к ответственности за неявки по вызову детективов 19 июля.

Олег Гладковский

Олег Гладковский

9news

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Высший антикоррупционный суд 19 октября избрал меру пресечения для Гладковского. Его отправили в СИЗО на два месяца с возможностью внесения 10 млн гривен залога.

  • 21 октября он вышел на свободу. За него внесли залог 10 млн грн.

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Персона
Олег Гладковский
Место
Украина
Тег
Высший антикоррупционный суд
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