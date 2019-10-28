Дело Гладковского: Высший антикоррупционный суд принял решение

Высший антикоррупционный суд Украины отказал в удовлетворении ходатайства НАБУ о привлечении экс-первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского за неявку к детективам ведомства.
Решение суд принял на заседании в понедельник, 28 октября, передает "5 канал".
“Отказать в удовлетворении ходатайства Национального антикоррупционного бюро Украины о наложении денежного взыскания с Гладковского”, – сообщил судья.
Напомним, что НАБУ обратилось в суд с требованием привлечь Гладковского к ответственности за неявки по вызову детективов 19 июля.
Олег Гладковский
9news
Как сообщал OBOZREVATEL:
Журналисты программы "Наши деньги" прошлой зимой обнародовали расследование, в котором указали, что топ-чиновники оборонной сферы Украины организовали незаконные поставки контрабандных деталей для военной техники с территории РФ. Среди других участников схемы были указаны Олег и Игорь Гладковские.
Гладковский-младший заявил, что подавать в суд на журналистов за обвинений. Олег Гладковский инициировал прекращение его полномочий на период расследования.
В июле 2019 Гладковский снова возглавил корпорацию "Богдан" (он был президентом учреждения с момента ее создания в 2005 году до назначения на госслужбу).
Олега Гладковского 17 октября задержали агенты НАБУ, в тот же день он объявил голодовку.
Корпорация "Богдан" в ответ на информацию об обстоятельствах задержания ее президента Олега Гладковского заявила, что ни о какой "попытке покинуть Украину" не может быть и речи.
8 октября детективы НАБУ сообщили Гладковскому о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) УК Украины.
Высший антикоррупционный суд 19 октября избрал меру пресечения для Гладковского. Его отправили в СИЗО на два месяца с возможностью внесения 10 млн гривен залога.
21 октября он вышел на свободу. За него внесли залог 10 млн грн.
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