Дело Гладковского: Высший антикоррупционный суд принял решение

Высший антикоррупционный суд Украины отказал в удовлетворении ходатайства НАБУ о привлечении экс-первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского за неявку к детективам ведомства.

Решение суд принял на заседании в понедельник, 28 октября, передает "5 канал".

“Отказать в удовлетворении ходатайства Национального антикоррупционного бюро Украины о наложении денежного взыскания с Гладковского”, – сообщил судья.

Напомним, что НАБУ обратилось в суд с требованием привлечь Гладковского к ответственности за неявки по вызову детективов 19 июля.

Олег Гладковский 9news

Как сообщал OBOZREVATEL:

Высший антикоррупционный суд 19 октября избрал меру пресечения для Гладковского. Его отправили в СИЗО на два месяца с возможностью внесения 10 млн гривен залога.

21 октября он вышел на свободу. За него внесли залог 10 млн грн.

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