Дело Гандзюк: суд вынес новое решение по фигуранту

Печерский районный суд Киева продлил на два месяца срок содержания под стражей Алексея Левина, подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщается в Facebook-сообществе "Кто заказал Катю Гандзюк?". Левина оставили под стражей до 24 августа.

Активисты отметили, что Левин и его адвокаты устроили "цирк" в суде.

Скрин Facebook

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