Дело Гандзюк: суд вынес новое решение по фигуранту
Арест Алексея Левина продлили на два месяца
Печерский районный суд Киева продлил на два месяца срок содержания под стражей Алексея Левина, подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.
Об этом сообщается в Facebook-сообществе "Кто заказал Катю Гандзюк?". Левина оставили под стражей до 24 августа.
Активисты отметили, что Левин и его адвокаты устроили "цирк" в суде.
Скрин Facebook
Как сообщал OBOZREVATEL:
31 июля 2018 года в Херсоне Екатерину Гандзюк облили концентрированной серной кислотой. Нападение произошло у дома, где жила активистка, когда она шла на работу.
Екатерина несколько месяцев проходила реабилитацию, однако 4 ноября скончалась в больнице из-за обрыва тромба.
Сначала уголовное производство было зарегистрировано по ч. 4 ст. 296 УК Украины (Хулиганство). После смерти Гандзюк полиция переквалифицировала дело на законченное умышленное убийство.
Организатора преступления Алексея Левина задержали в Болгарии 24 января. Информацию подтвердили в Офисе генпрокурора и в СБУ. Перед этим он изменил внешность.
Суд в Болгарии разрешил экстрадицию Левина 22 февраля и распорядился передать его Украине.
16 марта 2020 года Левин был экстрадирован в Украину болгарскими правоохранителями.
27 апреля Офис генерального прокурора Украины и СБУ заявили, что завершили досудебное расследование по громкому делу об убийстве Гандзюк.
Конечным заказчиком преступления был назван действующий председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер, а организатором убийства – Левин.
25 мая стало известно, что Левина оставили под арестом до июля.