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Дело Гандзюк: суд вынес новое решение по фигуранту

Расследования
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Арест Алексея Левина продлили на два месяца

Арест Алексея Левина продлили на два месяца

Печерский районный суд Киева продлил на два месяца срок содержания под стражей Алексея Левина, подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщается в Facebook-сообществе "Кто заказал Катю Гандзюк?". Левина оставили под стражей до 24 августа.

Активисты отметили, что Левин и его адвокаты устроили "цирк" в суде.

Скрин Facebook

Скрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL:

Украинаубийствоумерла Катя ГандзюкПечерский судЕкатерина Гандзюк
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