Дело Гандзюк: суд принял новое решение по Мангеру

Шевченковский суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры в отношении подозреваемого в организации убийства активисты Екатерины Гандзюк Владислава Мангера, которого ранее исключили из "Батьківщини".

Так, принято решение отстранить его с должности председателя Херсонского областного совета на месяц — до 6 апреля 2019 года, передает "Громадське".

В свою очередь прокуратура просила отстранения на два месяца, подчеркивая, что Мангер может осуществлять давление на действующих и потенциальных свидетелей по делу, в частности работников Херсонского областного совета.

Владислав Мангер Без табу

Также обвинение считает, что, находясь в должности, Мангер может уничтожить доказательства и препятствовать следствию.

При этом адвокаты утверждают, что все усилия прокуратуры были изначально направлены на снятие Мангера с должности как представителя оппозиционной силы перед выборами в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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