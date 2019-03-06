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Дело Гандзюк: суд принял новое решение по Мангеру

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Шевченковский суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры в отношении подозреваемого в организации убийства активисты Екатерины Гандзюк Владислава Мангера, которого ранее исключили из "Батьківщини".

Так, принято решение отстранить его с должности председателя Херсонского областного совета на месяц — до 6 апреля 2019 года, передает "Громадське".

В свою очередь прокуратура просила отстранения на два месяца, подчеркивая, что Мангер может осуществлять давление на действующих и потенциальных свидетелей по делу, в частности работников Херсонского областного совета.

Владислав Мангер

Владислав Мангер

Без табу

Также обвинение считает, что, находясь в должности, Мангер может уничтожить доказательства и препятствовать следствию.

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При этом адвокаты утверждают, что все усилия прокуратуры были изначально направлены на снятие Мангера с должности как представителя оппозиционной силы перед выборами в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 31 июля в Херсоне неизвестный облил Гандзюк концентрированной серной кислотой. Нападение произошло возле дома, где жила активистка, когда она шла на работу.

  • Екатерина несколько месяцев проходила реабилитацию, однако 4 ноября скончалась в больнице из-за обрыва тромба.

  • Сначала уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). После смерти Гандзюк полиция переквалифицировала дело на законченное умышленное убийство.

  • 11 февраля главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которого ранее исключили из "Батьківщини", объявили о подозрении в организации убийства Гандзюк.

  • Мангер в свою очередь ответил, что никакого отношения к активистке не имел и не был с ней знаком.

  • Генпрокуратура сообщила пошаговую схему организации убийства Гандзюк, назвав имена главных подозреваемых.

  • Шевченковский районный суд Киева арестовал Мангера до 3 марта с правом внесения залога.

  • 15 февраля залог был внесен и подозреваемого главу Херсонского облсовета выпустили из СИЗО.

  • Позже Мангер заявил, что является жертвой в деле об убийстве активистки.

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Персоны
Владислав МангерЕкатерина Гандзюк
Место
Украина
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