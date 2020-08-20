Дело Гандзюк: суд принял новое решение по главным подозреваемым. Видео

Карина Бондаренко Расследования 06:03, 20.08.2020 Обновлено: 07:32, 20.08.2020

Два главных подозреваемых по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Владислав Мангер и Алексей Левин арестованы до 18 октября 2020 года.

Соответствующее решение в среду, 19 августа, принял Днепровский районный суд Киева. Видео с заседания опубликовал адвокат Маси Найем на своей странице в Facebook.

Председателя Херсонской облгосадминистрации и экс-помощника депутата ОГА арестовали без права внесения залога.

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