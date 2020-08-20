Дело Гандзюк: суд принял новое решение по главным подозреваемым. Видео

Суд принял новое решение по главным подозреваемым в убийстве Гандзюк. Коллаж

Два главных подозреваемых по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Владислав Мангер и Алексей Левин арестованы до 18 октября 2020 года.

Соответствующее решение в среду, 19 августа, принял Днепровский районный суд Киева. Видео с заседания опубликовал адвокат Маси Найем на своей странице в Facebook.

Председателя Херсонской облгосадминистрации и экс-помощника депутата ОГА арестовали без права внесения залога.

Как сообщал OBOZREVATEL:

31 июля 2018 года в Херсоне Екатерину Гандзюк облили концентрированной серной кислотой. Нападение произошло у дома, где жила активистка, когда она шла на работу.

Екатерина несколько месяцев проходила реабилитацию, однако 4 ноября скончалась в больнице из-за обрыва тромба.

Сначала уголовное производство было зарегистрировано по ч. 4 ст. 296 УК Украины (Хулиганство). После смерти Гандзюк полиция переквалифицировала дело на законченное умышленное убийство.

Расследование по делу убийства херсонской активистки продлили до 29 июля в связи с выяснением ранее неизвестных обстоятельств.

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