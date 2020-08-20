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Дело Гандзюк: суд принял новое решение по главным подозреваемым. Видео

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Расследования
1,6 т.
Суд принял новое решение по главным подозреваемым в убийстве Гандзюк

Суд принял новое решение по главным подозреваемым в убийстве Гандзюк. Коллаж

Два главных подозреваемых по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Владислав Мангер и Алексей Левин арестованы до 18 октября 2020 года.

Соответствующее решение в среду, 19 августа, принял Днепровский районный суд Киева. Видео с заседания опубликовал адвокат Маси Найем на своей странице в Facebook.

Председателя Херсонской облгосадминистрации и экс-помощника депутата ОГА арестовали без права внесения залога.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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