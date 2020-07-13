Подозреваемого в убийстве Гандзюк Мангера оставили под стражей: вспыли угрозы свидетелям
Подозреваемого в деле об убийстве Екатерины Гандзюк главу Херсонского облсовета Владислава Мангера оставили под стражей.
Такое решение 13 июля принял Киевский апелляционный суд, передает hromadske. Жалобу на содержание под стражей подали адвокаты. Они настаивают, что подозрение якобы необоснованно, а дело сфальсифицировано (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).
Сам Мангер просил освободить его из-под стражи, утверждая о причастности к убийству Гандзюк СБУ. В частности, Мангер указал на генерала Даниила Доценко, который отказался от прохождения полиграфа в деле Гандзюк.
Прокурор Андрей Синюк просил оставить подозреваемого под стражей. Он подчеркнул, что существовала реальная угроза жизни и здоровью свидетелей и поэтому они обратились в суд с просьбой изменить подозреваемому меру пресечения.
Угрозы свидетелям и их родственникам поступали через телефонные звонки, записки, словесно. Свидетели считают, что за этими угрозами стоит Мангер.
Защита в свою очередь утверждает, что если угрозы и были, то Мангер за этим не стоит.
Ранее Печерский суд Киева арестовал Мангера до 28 июля. Он был задержан 16 июня в больнице Херсона и доставлен в суд в Киеве.
Как сообщал OBOZREVATEL:
31 июля 2018 года в Херсоне Екатерину Гандзюк облили концентрированной серной кислотой. Нападение произошло у дома, где жила активистка, когда она шла на работу.
Екатерина несколько месяцев проходила реабилитацию, однако 4 ноября скончалась в больнице из-за обрыва тромба.
Сначала уголовное производство было зарегистрировано по ч. 4 ст. 296 УК Украины (Хулиганство). После смерти Гандзюк полиция переквалифицировала дело на законченное умышленное убийство.
Организатора преступления Алексея Левина задержали в Болгарии 24 января. Информацию подтвердили в Офисе генпрокурора и в СБУ. Перед этим он изменил внешность.
Суд в Болгарии разрешил экстрадицию Левина 22 февраля и распорядился передать его Украине.
16 марта 2020 года Левин был экстрадирован в Украину болгарскими правоохранителями.
Что касается Владислава Мангера, то ему 11 февраля 2019 года объявили о подозрении в организации убийства Гандзюк.
15 февраля 2019 года был внесен залог, и подозреваемого главу Херсонского облсовета выпустили из СИЗО.
27 апреля Офис генерального прокурора Украины и СБУ заявили, что завершили досудебное расследование по громкому делу об убийстве Гандзюк.
Конечным заказчиком преступления был назван действующий председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер, а организатором убийства – представитель банды "москалей" Алексей Левин.
25 мая стало известно, что Левина оставили под арестом до июля.