Подозреваемого в убийстве Гандзюк Мангера оставили под стражей: вспыли угрозы свидетелям

Подозреваемого в деле об убийстве Екатерины Гандзюк главу Херсонского облсовета Владислава Мангера оставили под стражей.

Такое решение 13 июля принял Киевский апелляционный суд, передает hromadske. Жалобу на содержание под стражей подали адвокаты. Они настаивают, что подозрение якобы необоснованно, а дело сфальсифицировано (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Сам Мангер просил освободить его из-под стражи, утверждая о причастности к убийству Гандзюк СБУ. В частности, Мангер указал на генерала Даниила Доценко, который отказался от прохождения полиграфа в деле Гандзюк.

Прокурор Андрей Синюк просил оставить подозреваемого под стражей. Он подчеркнул, что существовала реальная угроза жизни и здоровью свидетелей и поэтому они обратились в суд с просьбой изменить подозреваемому меру пресечения.

Заседание суда 13 июля. Фото: Виктория Рощина / hromadske

Угрозы свидетелям и их родственникам поступали через телефонные звонки, записки, словесно. Свидетели считают, что за этими угрозами стоит Мангер.

Защита в свою очередь утверждает, что если угрозы и были, то Мангер за этим не стоит.

Мангер в суде. Фото: Виктория Рощина / hromadske

Ранее Печерский суд Киева арестовал Мангера до 28 июля. Он был задержан 16 июня в больнице Херсона и доставлен в суд в Киеве.

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