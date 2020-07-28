Дело Гандзюк: обвинительный акт по Мангеру и Левину передали в суд

Обвинительный акт в отношении председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера и бывшего помощника депутата Алексея Левина по факту заказа и организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк передан в суд.

Об этом сообщается на сайте Офиса Генерального прокурора. В частности досудебное расследование установило, что Мангер и экстрадированный в Украину из Болгарии Левин организовали совершение по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, носящего характер особого мучения и повлекшего смерть потерпевшей (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 121 УК Украины).

"Сейчас оба находятся под стражей: срок меры пресечения председателя облсовета продлен до 11 сентября 2020 года, а второго подозреваемого – до 24 августа 2020 года", – говорится в сообщении.

Также прокуроры напомнили, что ранее судом были признаны виновными и приговорены к лишению свободы пятеро непосредственных исполнителей нападения на херсонскую активистку.

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