Дело Гандзюк: обвинительный акт по Мангеру и Левину передали в суд
Обвинительный акт по Мангеру и Левину по делу об убийстве Гандзюк передали в суд. Апостроф
Обвинительный акт в отношении председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера и бывшего помощника депутата Алексея Левина по факту заказа и организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк передан в суд.
Об этом сообщается на сайте Офиса Генерального прокурора. В частности досудебное расследование установило, что Мангер и экстрадированный в Украину из Болгарии Левин организовали совершение по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, носящего характер особого мучения и повлекшего смерть потерпевшей (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 121 УК Украины).
"Сейчас оба находятся под стражей: срок меры пресечения председателя облсовета продлен до 11 сентября 2020 года, а второго подозреваемого – до 24 августа 2020 года", – говорится в сообщении.
Также прокуроры напомнили, что ранее судом были признаны виновными и приговорены к лишению свободы пятеро непосредственных исполнителей нападения на херсонскую активистку.
Как сообщал OBOZREVATEL:
31 июля 2018 года в Херсоне Екатерину Гандзюк облили концентрированной серной кислотой. Нападение произошло у дома, где жила активистка, когда она шла на работу.
Екатерина несколько месяцев проходила реабилитацию, однако 4 ноября скончалась в больнице из-за обрыва тромба.
Сначала уголовное производство было зарегистрировано по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). После смерти Гандзюк полиция переквалифицировала дело на законченное умышленное убийство.
Расследование по делу убийства херсонской активистки продлили до 29 июля в связи с выяснением ранее неизвестных обстоятельств.