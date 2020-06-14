Убийство Гандзюк: Мангер пропустил суд из-за "проблем с сердцем"

Главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, подозреваемому в заказе нападения на Екатерину Гандзюк, в кардиологическом диспансере зачитали постановление суда о приводе на заседание.

Он находится в больнице в реанимационном отделении, сообщил "Укринформу" 14 июня адвокат Мангера Дмитрий Ильченко. По его словам, состояние здоровья подозреваемого, а именно проблемы с сердцем, не позволяют ему явиться в суд.

"Было зачитано постановление о приводе, после чего Мангер сообщил, что у него нет физической возможности явиться в суд. Был приглашен дежурный врач, который после консультации с врачебной консультационной комиссией предоставил справку о невозможности транспортировки Мангера, о том, что транспортировка нанесет вред его здоровью", – сказал Ильченко.

Как сообщил адвокат, после этого, согласно 143 ст. УПК Украины, было принято решение о невозможности доставки Мангера в суд, о чем составлен акт. Этот акт, вместе со справкой врача, будет направлен в суд.

Ильченко настаивает на том, что суд должен отложить рассмотрение дела до выздоровления Мангера.

По словам адвоката, если не возникнут осложнения, Мангер уже через неделю может быть транспортабельным и участвовать в заседаниях.

Адвокат также утверждает, что о затягивании процесса речь не идет. Якобы как только Мангер сможет быть транспортабельным, то даже если потребуется медицинская поддержка, он будет участвовать в судебном процессе.

"Возьмем с собой медсестру, она будет выполнять необходимые манипуляции, участвовать [Мангер] будет, как только это будет в принципе возможно", – сказал Ильченко.

Напомним, активисты ранее заметили автомобиль Мангера возле Херсонского областного кардиологического диспансера. Они считают, что таким образом фигурант скрывается от принудительного привода в суд.

Владислав Мангер

Как писал OBOZREVATEL, расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк продлили до 29 июля в связи с выяснением ранее неизвестных обстоятельств.