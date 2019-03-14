Дело Гандзюк: ГПУ подготовила для Мангера сюрприз

Генеральная прокуратура Украины 14 марта подаст апелляцию на решение суда, по которому были сняты обязательства с подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк Владислава Мангера носить браслет.
Как заявил генпрокурор Юрий Луценко на заседании временной следственной комиссии Верховной Рады по изучению сведений о нападениях на Гандзюк, следствие настаивает на безальтернативности его ареста.
"Будет подана апелляция на это решение, и я очень надеюсь, что Апелляционный суд вернется к закону, который предусматривает безальтернативный арест при заказном убийстве", - сказал он.
Владислав Мангер
"Лига"
"Есть беспрецедентные решения Печерского суда, когда человек, который подозревается в совершении заказного убийства, выпускается под залог с вообще ни чем не объяснимой суммой в 4 млн грн… Сейчас мы получили еще одно решение суда, по которому и электронный браслет снят с Мангера", - сообщил Луценко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
31 июля в Херсоне неизвестный облил Гандзюк концентрированной серной кислотой. Нападение произошло возле дома, где жила активистка, когда она шла на работу.
Екатерина несколько месяцев проходила реабилитацию, однако 4 ноября скончалась в больнице из-за обрыва тромба.
Сначала уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). После смерти Гандзюк полиция переквалифицировала дело на законченное умышленное убийство.
11 февраля главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которого ранее исключили из "Батьківщини", объявили о подозрении в организации убийства Гандзюк.
Мангер в свою очередь ответил, что никакого отношения к активистке не имел и не был с ней знаком.
Шевченковский районный суд Киева арестовал Мангера до 3 марта с правом внесения залога.
15 февраля залог был внесен и подозреваемого главу Херсонского облсовета выпустили из СИЗО.
Позже Мангер заявил, что является жертвой в деле об убийстве активистки.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!