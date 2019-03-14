Дело Гандзюк: ГПУ подготовила для Мангера сюрприз

Генеральная прокуратура Украины 14 марта подаст апелляцию на решение суда, по которому были сняты обязательства с подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк Владислава Мангера носить браслет.

Как заявил генпрокурор Юрий Луценко на заседании временной следственной комиссии Верховной Рады по изучению сведений о нападениях на Гандзюк, следствие настаивает на безальтернативности его ареста.

"Будет подана апелляция на это решение, и я очень надеюсь, что Апелляционный суд вернется к закону, который предусматривает безальтернативный арест при заказном убийстве", - сказал он.

Владислав Мангер "Лига"

"Есть беспрецедентные решения Печерского суда, когда человек, который подозревается в совершении заказного убийства, выпускается под залог с вообще ни чем не объяснимой суммой в 4 млн грн… Сейчас мы получили еще одно решение суда, по которому и электронный браслет снят с Мангера", - сообщил Луценко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!