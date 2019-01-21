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Дмитрий Хмельницкий
Дмитрий Хмельницкий
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Дело Фирташа и казус McKinsey

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Прокуроры США запросили экстрадицию Дмитрия Фирташа из Австрии, используя слайд презентации консалтинговой компании

Так по крайней мере выглядит ситуация со слов американских адвокатов Дмитрия Фирташа, которые по результатам информации, изложенной в статье вышедшей в The New York Times, дали разъяснительную пресс-конференцию для мировых СМИ.

В статье этого влиятельного американского издания речь идет о странностях в доказательной базе вины украинского олигарха Дмитрия Фирташа в попытке подкупа должностных лиц с целью заключения предварительного контракта на добычу ископаемых, в частности, титана, в Индии. В качестве доказательства стороной обвинения приводится один из слайдов презентации компании консалтинговой компании McKinsey, в которой отмечается целесообразность дачи взяток восьмерым индийским топ-чиновникам. Обвинение, добивающееся экстрадиции украинского бизнесмена в США, считает, что, начиная с 2006 года "преступная группа во главе с господином Фирташем" заплатила не менее 18,5 млн долл. взяток для получения лицензий на добычу полезных ископаемых в индийском штате Андхра-Прадеш.

Адвокаты Дмитрия Фирташа объясняют, что появление публикации в NYT является сенсацией, так как защита бизнесмена, начиная с 2014 года, тщетно пыталась выяснить авторство вышеупомянутого слайда. Ровно с тех пор, как он начал фигурировать в деле и запросе американской стороны на экстрадицию, начиная с лета 2014 года. Адвокат Фирташа Лэнни Дэвис, в свое время работавший специальным советником президента США Билла Клинтона, заявляет, что теперь, когда выяснилось, что одним из ключевых доказательств в деле является слайд, созданный сотрудниками консалтинговой компании, чикагские прокуроры, отстаивающие необходимость экстрадиции бизнесмена в США, обязаны внести соответствующие изменения в запрос, который они в свое время направили австрийским властям. Дэвис также утверждает, что никакого отношения к слайдам и самой презентации Фирташ или его компания не имеет.

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Интересно, что в McKinsey признают, что подготовили этот слайд сами. Таким образом, по мнению американских адвокатов, сама резонансная публикация, а также признание McKinsey, должны стать поводом, чтобы указанный слайд был убран из доказательной базы, и все необходимые изменения были внесены в профильный реестр.

В этом контексте интересным выглядит рассмотрение дела об экстрадиции Дмитрия Фирташа в Верховном суде Австрии. Какое решение примет суд и как появившаяся накануне Нового года информация повлияет на рассмотрение дела непосредственно в Австрии? С одной стороны, американские прокуроры уже почти пять лет добиваются выдачи Фирташа с целью дальнейшего расследования дела. С другой стороны, по словам адвокатов бизнесмена, согласно американским нормам они не имели возможности ознакомиться с доказательной базой, которую использует против их подопечного обвинение в США. Следовательно, судить о правомерности и обоснованности претензий к Фирташу ни они, ни австрийская Фемида, ни вообще кто-либо, не в состоянии. Однако, как показало расследование NYT, как минимум с частью аргументов у американских прокуроров есть проблемы. Более того, именно пресловутый слайд, который, как теперь выяснилось, вообще создан третьей и независимой от компании Фирташа стороной, является ключевым элементом запроса на экстрадицию. И теперь с этой всей появившейся информацией придется иметь дело австрийскому Верховному суду. Пока доподлинно не ясно, выполнят ли прокуроры США то, что по словам защиты Фирташа, они должны сделать - внести изменения в соответствующий запрос. Однако то, что казус McKinsey однозначно повлияет на общий фон вокруг дела украинского бизнесмена, уже очевидно.

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В этой связи не лишним будет напомнить и об истории вопроса тем нашим читателям, которые могли давно запутаться в перипетиях и поворотах этого дела.

В апреле 2006 года швейцарская компания Дмитрия Фирташа Bothli Trade AG заключила меморандум о взаимопонимании с правительством штата Андхра-Прадеш, в котором стороны выражали намерение создать предприятие для добычи минералов, включая ильменит - основное сырье для производства титановой продукции. Покупателем титана должна была стать некая американская компания, базирующаяся в Чикаго. В феврале 2007 года Bothli Trade AG заключила с ней меморандум о возможности поставок от 5 до 12 млн. фунтов (2,3-5,4 тыс. тонн) титановой губки в год. По оценкам экспертов, этот проект должен был обеспечить партнерам, включая и самого Фирташа, более 500 млн. долл. выручки в год.

Американской компанией, как выяснилось позже, была крупнейшая авиастроительная корпорация мира Boeing. В ответ на запросы СМИ Boeing подтвердила, что в 2006 году договорилась с Bothli о проведении ТЭО по индийскому проекту на предмет потенциальных закупок титановой губки. Однако тут стоит отметить важную деталь - "никаких обязывающих соглашений с Bothli Boeing так и не подписала, и в числе обвиняемых по "делу Фирташа" не фигурирует".

Немногим ранее указанных дат холдинг Дмитрия Фирташа начал системную роботу по концентрации титановых активов в Украине. В Group DF входит Мотроновский и Междуреченский горно-обогатительные комбинаты, а также "Валки-Ильменит". Они занимаются добычей и обогащением титаносодержащих руд. Также кампании Фирташа были арендаторами государственных Иршанского и Вольногорского ГОКов. До недавнего времени Group DF владел также 49% Запорожского титано-магниевого комбината и продолжает судится за него. Компания Tolexis Trading Limited, входящая в Group DF, подала кассационную жалобу в Верховный суд Украины на решение апелляционного суда по поводу расторжения договора с Фондом госимущества об учреждении ООО "Запорожский титаномагниевый комбинат". Но в позапрошлом году Государственная служба геологии и недр Украины отозвала лицензию на пользование недрами в компании "Валки-Ильменит", а летом следственные действия со стороны прокуратуры парализовали работу и Межреченского ГОКА.

Индийский проект компании Дмитрия Фирташа так и не состоялся, однако, учитывая особенности мирового рынка титана, и насколько в своей работе от него зависимы аэрокосмические производители, включая и такие гиганты как Boeing и Airbus, насколько в этой сфере переплетены интересы мировых производителей, и таких столпов российского ВПК как "ВСМПО-Ависма", не трудно догадаться, что в рамках "дела Фирташа" мы видим только вершину большого айсберга.

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В этой связи достаточно странно выглядит и тот факт, что Boeing, в интересах которого пыталась работать в Индии Bothli Trade AG и которая сегодня, вопреки тенденции на расширения санкций против РФ не сокращает, а расширяет свое сотрудничество с той же "ВСМПО-Ависма", в рамках дела Дмитрия Фирташа оказалась полностью выведена из-под удара. К слову, как и компания McKinsey, которой, как уже известно, принадлежала высказанная идея подкупа индийских чиновников, в чем американская прокуратура обвиняет Фирташа, но не выражает никаких претензий к всемирно известной консалтинговой компании, которая уже признала, что коррупционная идея все-таки принадлежала их сотруднику.

Напомним, что по прошествии двух недель с момента публикации NYT, реакции американских правоохранителей на факты, изложенные в статье, не последовало. Однако будет ли иметь определяющее влияние расследование американских журналистов на дело Фирташа в целом - это покажет наступивший 2019 год.

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Автор
Дмитрий ХмельницкийДмитрий Хмельницкий
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