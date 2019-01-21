Дело Фирташа и казус McKinsey

Прокуроры США запросили экстрадицию Дмитрия Фирташа из Австрии, используя слайд презентации консалтинговой компании

Так по крайней мере выглядит ситуация со слов американских адвокатов Дмитрия Фирташа, которые по результатам информации, изложенной в статье вышедшей в The New York Times, дали разъяснительную пресс-конференцию для мировых СМИ.

В статье этого влиятельного американского издания речь идет о странностях в доказательной базе вины украинского олигарха Дмитрия Фирташа в попытке подкупа должностных лиц с целью заключения предварительного контракта на добычу ископаемых, в частности, титана, в Индии. В качестве доказательства стороной обвинения приводится один из слайдов презентации компании консалтинговой компании McKinsey, в которой отмечается целесообразность дачи взяток восьмерым индийским топ-чиновникам. Обвинение, добивающееся экстрадиции украинского бизнесмена в США, считает, что, начиная с 2006 года "преступная группа во главе с господином Фирташем" заплатила не менее 18,5 млн долл. взяток для получения лицензий на добычу полезных ископаемых в индийском штате Андхра-Прадеш.

Адвокаты Дмитрия Фирташа объясняют, что появление публикации в NYT является сенсацией, так как защита бизнесмена, начиная с 2014 года, тщетно пыталась выяснить авторство вышеупомянутого слайда. Ровно с тех пор, как он начал фигурировать в деле и запросе американской стороны на экстрадицию, начиная с лета 2014 года. Адвокат Фирташа Лэнни Дэвис, в свое время работавший специальным советником президента США Билла Клинтона, заявляет, что теперь, когда выяснилось, что одним из ключевых доказательств в деле является слайд, созданный сотрудниками консалтинговой компании, чикагские прокуроры, отстаивающие необходимость экстрадиции бизнесмена в США, обязаны внести соответствующие изменения в запрос, который они в свое время направили австрийским властям. Дэвис также утверждает, что никакого отношения к слайдам и самой презентации Фирташ или его компания не имеет.

Интересно, что в McKinsey признают, что подготовили этот слайд сами. Таким образом, по мнению американских адвокатов, сама резонансная публикация, а также признание McKinsey, должны стать поводом, чтобы указанный слайд был убран из доказательной базы, и все необходимые изменения были внесены в профильный реестр.

В этом контексте интересным выглядит рассмотрение дела об экстрадиции Дмитрия Фирташа в Верховном суде Австрии. Какое решение примет суд и как появившаяся накануне Нового года информация повлияет на рассмотрение дела непосредственно в Австрии? С одной стороны, американские прокуроры уже почти пять лет добиваются выдачи Фирташа с целью дальнейшего расследования дела. С другой стороны, по словам адвокатов бизнесмена, согласно американским нормам они не имели возможности ознакомиться с доказательной базой, которую использует против их подопечного обвинение в США. Следовательно, судить о правомерности и обоснованности претензий к Фирташу ни они, ни австрийская Фемида, ни вообще кто-либо, не в состоянии. Однако, как показало расследование NYT, как минимум с частью аргументов у американских прокуроров есть проблемы. Более того, именно пресловутый слайд, который, как теперь выяснилось, вообще создан третьей и независимой от компании Фирташа стороной, является ключевым элементом запроса на экстрадицию. И теперь с этой всей появившейся информацией придется иметь дело австрийскому Верховному суду. Пока доподлинно не ясно, выполнят ли прокуроры США то, что по словам защиты Фирташа, они должны сделать - внести изменения в соответствующий запрос. Однако то, что казус McKinsey однозначно повлияет на общий фон вокруг дела украинского бизнесмена, уже очевидно.

В этой связи не лишним будет напомнить и об истории вопроса тем нашим читателям, которые могли давно запутаться в перипетиях и поворотах этого дела.

В апреле 2006 года швейцарская компания Дмитрия Фирташа Bothli Trade AG заключила меморандум о взаимопонимании с правительством штата Андхра-Прадеш, в котором стороны выражали намерение создать предприятие для добычи минералов, включая ильменит - основное сырье для производства титановой продукции. Покупателем титана должна была стать некая американская компания, базирующаяся в Чикаго. В феврале 2007 года Bothli Trade AG заключила с ней меморандум о возможности поставок от 5 до 12 млн. фунтов (2,3-5,4 тыс. тонн) титановой губки в год. По оценкам экспертов, этот проект должен был обеспечить партнерам, включая и самого Фирташа, более 500 млн. долл. выручки в год.

Американской компанией, как выяснилось позже, была крупнейшая авиастроительная корпорация мира Boeing. В ответ на запросы СМИ Boeing подтвердила, что в 2006 году договорилась с Bothli о проведении ТЭО по индийскому проекту на предмет потенциальных закупок титановой губки. Однако тут стоит отметить важную деталь - "никаких обязывающих соглашений с Bothli Boeing так и не подписала, и в числе обвиняемых по "делу Фирташа" не фигурирует".

Немногим ранее указанных дат холдинг Дмитрия Фирташа начал системную роботу по концентрации титановых активов в Украине. В Group DF входит Мотроновский и Междуреченский горно-обогатительные комбинаты, а также "Валки-Ильменит". Они занимаются добычей и обогащением титаносодержащих руд. Также кампании Фирташа были арендаторами государственных Иршанского и Вольногорского ГОКов. До недавнего времени Group DF владел также 49% Запорожского титано-магниевого комбината и продолжает судится за него. Компания Tolexis Trading Limited, входящая в Group DF, подала кассационную жалобу в Верховный суд Украины на решение апелляционного суда по поводу расторжения договора с Фондом госимущества об учреждении ООО "Запорожский титаномагниевый комбинат". Но в позапрошлом году Государственная служба геологии и недр Украины отозвала лицензию на пользование недрами в компании "Валки-Ильменит", а летом следственные действия со стороны прокуратуры парализовали работу и Межреченского ГОКА.

Индийский проект компании Дмитрия Фирташа так и не состоялся, однако, учитывая особенности мирового рынка титана, и насколько в своей работе от него зависимы аэрокосмические производители, включая и такие гиганты как Boeing и Airbus, насколько в этой сфере переплетены интересы мировых производителей, и таких столпов российского ВПК как "ВСМПО-Ависма", не трудно догадаться, что в рамках "дела Фирташа" мы видим только вершину большого айсберга.

В этой связи достаточно странно выглядит и тот факт, что Boeing, в интересах которого пыталась работать в Индии Bothli Trade AG и которая сегодня, вопреки тенденции на расширения санкций против РФ не сокращает, а расширяет свое сотрудничество с той же "ВСМПО-Ависма", в рамках дела Дмитрия Фирташа оказалась полностью выведена из-под удара. К слову, как и компания McKinsey, которой, как уже известно, принадлежала высказанная идея подкупа индийских чиновников, в чем американская прокуратура обвиняет Фирташа, но не выражает никаких претензий к всемирно известной консалтинговой компании, которая уже признала, что коррупционная идея все-таки принадлежала их сотруднику.

Напомним, что по прошествии двух недель с момента публикации NYT, реакции американских правоохранителей на факты, изложенные в статье, не последовало. Однако будет ли иметь определяющее влияние расследование американских журналистов на дело Фирташа в целом - это покажет наступивший 2019 год.

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