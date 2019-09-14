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14 сентября • обновлено в 22:38
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Дело экс-зама Пшонки получило неожиданную развязку

2.3т Читать материал на украинском

Уголовное производство против депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Рената Кузьмина, который во времена Виктора Януковича был заместителем генпрокурора Виктора Пшонки, закрыто.

О таком решении объявила Генеральная прокуратура Украины, передает "Радио Свобода". Расследование, открытое в июле 2014-го, прекратилось 22 августа 2019 года.

"В связи с неустановлением достаточных доказательств для доказательства виновности лица в суде и тем, что возможности их получить исчерпаны", – заявили в Генпрокуратуре.

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Отметим, политика подозревали в организации в 2010 году незаконного задержания экс-министра внутренних дел Юрия Луценко и подстрекательства судьи Печерского суда столицы до избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ренат Кузьмин

Ренат Кузьмин

aif.ua

Как писал OBOZREVATEL, перед выборами в Верховную Раду-2019 Верховный суд Украины восстановил Рената Кузьмина кандидатом в народные депутаты.

Он получил удостоверение нардепа и 29 августа явился на заседание парламента, хотя тогда его имя значилось в базе лиц, скрывающихся от органов власти. Из-за этого одна из журналисток позвонила в полицию. В тот же день фамилию Кузьмина убрали из базы МВД.

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Персона
Ренат Кузьмин
Место
Украина
Теги
Генеральная прокуратура Украины расследование "Оппозиционная платформа - За жизнь" депутат
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Руденко Вован
Руденко Вован
Зегопники+остальные шлеперы.
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