Дело экс-регионала Ефремова внезапно перенесли в Киев: что произошло

Рассмотрение апелляционной жалобы на арест экс-главы парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова, которого обвиняют в госизмене, перенесли в Киев.
Об этом со ссылкой на пресс-службу Верховного суда пишет "Украинская правда".
"Апелляционную жалобу по поводу сроков содержания под стражей Ефремова будет рассматривать Киевский апелляционный суд. Такое решение сегодня вынес Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда", – сообщили в суде.
Александр Ефремов
ukrinform.ru
"Накануне Конституционный суд отменил норму , по которой было невозможно оспаривать продолжение содержания под стражей, если дело находится в суде. Конечно, мы сразу этим воспользовались и направили жалобу в Луганский апелляционный суд", – рассказал адвокат Ефремова Евгений Сладко.
По его словам, в указанном учреждении не хватило судей, которые бы могли рассмотреть дело, поэтому оно по решению Верховного суда будет слушаться в Киеве.
"Когда это будет – неизвестно. Надо определенное время. Я думаю, мы будем просить применить видеоконференцсвязь, так как зачем его этапировать по такой жаре", – поделился защитник экс-регионала.
Александр Ефремов
Українська правда
Сладко рассказал, что в апелляционной жалобе они написали, что оспаривают продолжение и что считают дело политическим и надуманным.
"Считаем, что ни одна мера пресечения к Ефремову не должна применяться", – резюмировал правозащитник.
Напомним, что Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 30 июля 2016 года в аэропорту Киева. Кроме того, ему инкриминируют поддержку "ЛНР", а также незаконное завладение имуществом "Луганскугля".
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее суд решил продлить арест Ефремова до 17 августа 2019 года.
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