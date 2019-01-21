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Дело экс-регионала Ефремова: суд вынес новое решение

1.7тЧитать материал на украинском

Экс-главе парламентской фракции Партии регионов Александру Ефремову продлили арест еще на два месяца.

Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган. О решении стало известно 21 января.

"Старобельский райсуд Луганщины сегодня продлил меру пресечения в виде содержания под стражей еще на два месяца экс-регионалу Александру Ефремову", – написала она.

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Александр Ефремов

Александр Ефремов

focus.ua

Напомним, что Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 30 июля 2016 года в аэропорту Киева. Кроме того, ему инкриминируют поддержку "ЛНР", а также незаконное завладение имуществом "Луганскугля".

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Тема
Дело Александра Ефремова
Персона
Александр Ефремов
Место
Украина
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Русский но не маскаль.
Русский но не маскаль.
Повесить за шею и гирю за яйца привязать.
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