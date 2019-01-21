Дело экс-регионала Ефремова: суд вынес новое решение

Экс-главе парламентской фракции Партии регионов Александру Ефремову продлили арест еще на два месяца.
Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган. О решении стало известно 21 января.
"Старобельский райсуд Луганщины сегодня продлил меру пресечения в виде содержания под стражей еще на два месяца экс-регионалу Александру Ефремову", – написала она.
Александр Ефремов
focus.ua
Напомним, что Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 30 июля 2016 года в аэропорту Киева. Кроме того, ему инкриминируют поддержку "ЛНР", а также незаконное завладение имуществом "Луганскугля".
Старобільський райсуд Луганщини сьогодні продовжив міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ще на два місяці екс-регіоналу Олександру Єфремову— Лариса Сарган (@SarganLarysa) 21 января 2019 г.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Экс-регионал Владимир Ландик рассказал, что захват Луганской ОГА и СБУ произошел именно по команде Ефремова.
В свою очередь, в "Оппозиционном блоке" назвали дело против Ефремова сфабрикованным, а давшего против него свидетельские показания Ландика призвали привлечь к ответственности.
Сам Ефремов заявил, что считает свой арест желанием власти отвлечь внимание общества от проблем в государстве. Кроме того, генпрокурор Юрий Луценко сообщал, что экс-нардеп лично причастен к разжиганию войны на востоке Украины.
3 января 2017 года правоохранители вручили Ефремову обвинительный акт. Луценко пояснил, что его подозревают сразу в нескольких преступлениях. В ФБР рассказали, что экс-регионал перевел миллионы долларов на счета подконтрольных ему иностранных компаний.
Также в ноябре 2017 года свидетель рассказал об обстоятельствах проведения митингов и подготовке к проведению незаконного референдума весной 2014 года на территории Луганской области в деле Ефремова.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал
Читайте все новости по теме "Дело Александра Ефремова" на OBOZREVATEL.