Дело экс-прокурора АТО Кулика: в НАПК отчитались о расследовании

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции не обнаружило признаков незаконного обогащения бывшего военного прокурора Константина Кулика.

Как говорится в решении НАПК от 30 ноября, следователи провели полную проверку его декларацию за 2016 год, однако в ней не было таких данных.

"Признаков возможного незаконного обогащения, предусмотренных статьей 368-2 Уголовного кодекса Украины, по результатам проверки не установлено", – сказано в документе.

Уточняется, что экс-прокурор АТО указал неправдивые сведения касательно права пользоваться квартирой и ее стоимости.

Как сообщал OBOZREVATEL, расследование по фактам возможного незаконного обогащения Кулика НАБУ было начато 25 декабря 2015. 29 июня 2016 года детективы провели обыски по месту жительства Кулика .

Антикоррупционная прокуратура заявила, что военный прокурор за полтора года накупил имущества на сумму больше, чем его зарплата за пять лет. Позже Кулик рассказал о том, каким имуществом он владеет.

"Судовий репортер"

В октябре 2016 года САП и НАБУ вручили ему обвинительный акт. В итоге Кулика отстранили от должности и отпустили под личное обязательство.