МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Дело экс-прокурора АТО Кулика: в НАПК отчитались о расследовании

734Читать материал на украинском

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции не обнаружило признаков незаконного обогащения бывшего военного прокурора Константина Кулика.

Как говорится в решении НАПК от 30 ноября, следователи провели полную проверку его декларацию за 2016 год, однако в ней не было таких данных.

"Признаков возможного незаконного обогащения, предусмотренных статьей 368-2 Уголовного кодекса Украины, по результатам проверки не установлено", – сказано в документе.

Новости
''Застой'' в борьбе с коррупцией: Луценко назвал причину

Уточняется, что экс-прокурор АТО указал неправдивые сведения касательно права пользоваться квартирой и ее стоимости.

Дело экс-прокурора АТО Кулика: в НАПК отчитались о расследовании

Как сообщал OBOZREVATEL, расследование по фактам возможного незаконного обогащения Кулика НАБУ было начато 25 декабря 2015. 29 июня 2016 года детективы провели обыски по месту жительства Кулика .

Антикоррупционная прокуратура заявила, что военный прокурор за полтора года накупил имущества на сумму больше, чем его зарплата за пять лет. Позже Кулик рассказал о том, каким имуществом он владеет.

Дело экс-прокурора АТО Кулика: в НАПК отчитались о расследовании

"Судовий репортер"

В октябре 2016 года САП и НАБУ вручили ему обвинительный акт. В итоге Кулика отстранили от должности и отпустили под личное обязательство.

Читайте все новости по теме "Борьба с коррупцией в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Персона
Константин Кулик
Место
Украина
Теги
НАПКрасследование
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги