Дело Довгого: ГПУ приготовила нардепу неприятный "сюрприз"

Прокуратура Киева зарегистрировала новое уголовное производство по факту незаконного отчуждения земли заповедника "Жуков остров", в причастности к которому подозревается бывший секретарь Киевсовета, нардеп Олесь Довгий.

Об этом сообщил в Facebook генеральный прокурор Юрий Луценко, комментируя решение Специализированной антикоррупционной прокуратуры закрыть дело Довгого.

Луценко выразил удивление и возмущение из-за решения САП закрыть уголовное производство на основании п. 3 ч. 1 ст. 284 УПК - "в связи с невозможностью установить достаточные доказательства для установления виновности лица в суде и исчерпанием возможности их получения".

"Во - первых, доказательства по делу есть. Их слышала вся страна, и на их основе ВР сняла неприкосновенность с депутата. Во-вторых, если САП хотела собрать больше доказательств, то за 5 месяцев это должно было быть сделано. Следовательно, 1438 га земли незаконно украли, но САП не может доказать – кто", - подчеркнул генеральный прокурор.

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"Поэтому сегодня прокуратура Киева зарегистрировала производство по факту растраты имущества в особо крупных размерах (ст. 191 УКУ) при отчуждении более тысячи гектаров столичной земли на острове Жуков через так называемые кооперативы. Срок давности по этой статье УК – 15 лет", - сообщил Луценко.

Как сообщал "Обозреватель", Генпрокуратура обвиняет нардепа Олеся Довгого в злоупотреблении служебным положением. Довгому инкриминируют участие в незаконном выделении земельных участков на территории киевского заповедника "Жуков остров" в 2007 году. 11 июля 2017 года Верховная Рада дала согласие на снятие неприкосновенности с нардепа.

22 декабря 2017 года САП своим постановлением закрыла дело.

"В связи с десятилетней давностью событий, которые являются предметом исследования в уголовном производстве, а также уничтожение электронной системы информационного обеспечения Киевсовета, учитывая показания большинства свидетелей в уголовном производстве и ввиду отсутствия других процессуальных источников доказательств, исчерпаны возможности получить достаточные доказательства для доказывания вины Довгого О.С. в суде", - говорится в постановлении.