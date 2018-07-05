Дело Добкина: в ГПУ сделали заявление

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко изменил подозрение народному депутату Украины Михаилу Добкину.

"После объявления об изменении ранее сообщенного подозрения другим фигурантам уголовного производства досудебное расследование будет закончено и материалы досудебного расследования в порядке ст. 290 УПК Украины будут открыты стороне защиты", – написала на своей странице в Facebook пресс-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

Она отметила, что после этого обвинительный акт будет направлен в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 июля 2017 года Верховная Рада проголосовала за снятие депутатской неприкосновенности с Добкина, а также одобрила его задержание и арест.

14 июля Генеральная прокуратура вручила депутату уведомление о подозрении в совершении преступлений по статьям о мошенничестве и превышении служебных полномочий. В частности, его подозревали в злоупотреблении служебным положением и содействии мошенничеству с землей в Харькове.

15 июля Печерский районный суд Киева постановил взять Добкина под стражу на два месяца и установил сумму залога в 50 млн гривен. Нардепу отвели 5 дней, чтобы собрать требуемую сумму, и залог был внесен своевременно.