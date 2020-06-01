Дело Черновол: суд продлил домашний арест экс-нардепу

Виктория Довгань Расследования 21:48, 1.06.2020 Обновлено: 21:48, 1.06.2020

Печерский районный суд Киева продлил ночной домашний арест экс-нардепу Украины Татьяне Чорновол. Ее подозревают в причастности к убийству мужчины во время поджога офиса Партии регионов в 2014 году.

Как пишет ТСН, об этом она сама рассказала СМИ после заседания суда в понедельник, 1 июня.

"До августа месяца, то есть два месяца, я могу находиться в пределах Киевской области, города Киева днем, а ночью у меня ночной арест", – объяснила Черновол.

Татьяна Черновол
delo.ua

Как писал OBOZREVATEL:

Комментировать
Расследования

Смотрите также

Миллионеры Украины и мира: одни грабят, а другие поддерживают свою страну

В Украине в 2020-м проведут масштабную пенсионную реформу: кто и как получит по две выплаты

Умер украинский композитор Мирослав Скорик

В Киеве "минер" угрожал взорвать мост Метро и был задержан со стрельбой. Все детали

В Украине в первый день лета выпал снег: впечатляющие фото