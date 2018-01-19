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Дело близится к концу: всплыли новые детали ДТП с Зайцевой

7.1тЧитать новость на украинском

Досудебное расследование по делу о ДТП в Харькове на улице Сумской, в котором погибли шесть человек, завершается.

Об этом сообщила адвокат подозреваемой в совершении аварии Елены Зайцевой Юлия Козырь, передает "Украинская правда".

"Заканчивается досудебное расследование. Думаю, что в ближайшее время нас будут знакомить с материалами досудебного расследования, и дело направят в суд", - сказала она.

Козырь добавила, что со времени последнего судебного заседания, 13 декабря, на котором на два месяца продлили арест Зайцевой, провели "много экспертиз".

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"Прошло ряд экспертиз. Есть их результаты. Были и автотехнические экспертизы и медицинские – разные. Есть их результаты, но результатов озвучить не могу. Это только, когда дело в суд будет передано", - отметила она.

Адвокат подчеркнула, что Зайцева жалеет о том, что произошло.

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"Как минимум раз в неделю мы с ней видимся, на этой неделе виделись. Чувствует себя без изменений, думает о своем будущем, раскаивается, очень сожалеет о случившемся. Разговор в основном только об этом, о ее раскаянии. Вину свою признает. Позиция ее не изменилась", - сказала Козырь.

По ее словам, дело в суд передадут в ближайшее время.

Как сообщал "Обозреватель", ранее следствие выяснило, что 20-летняя Алена Зайцева с 2 октября по 27 ноября 2015 года проходила обучение в автошколе "Транстур", а экзамен на права категории "В" сдала 2 декабря того же года.

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Тема
ДТП в Харькове на Сумской
Место
УкраинаХарьков
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