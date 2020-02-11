"Их обвиняют в расстрелах, а они гуляют по Киеву": почему вернулись беркутовцы и что будет дальше

Двое бывших беркутовцев, обвиняемых в расстреле майдановцев в феврале 2014 года, сначала были переданы на неподконтрольный Донбасс по обмену, а теперь вернулись на мирную территорию и собираются в суде доказывать свою невиновность.

Такое поведение вызвало возмущение у представителей "Небесной сотни". А адвокат родных погибших считает, что главная задача вернувшихся – порочить Майдан и превращать судебные заседания в арену для пропаганды.

Подробнее об этой ситуации читайте в материале OBOZREVATEL.

Главное:

Двое бывших сотрудников "Беркута" вернулись в Киев и намерены доказывать свою невиновность в суде;

Судья решил, что они итак отсидели по 8 лет по Закону Савченко, поэтому и отпустил их;

Адвокат "Небесной сотни" уверен, что бывших беркутовцев вернули сюда для того, чтобы опорочить Майдан.

Уверены, что им ничего не грозит

Александр Маринченко и Сергей Тамтура, двое бывших беркутовцев из так называемой "черной роты", которые принимали участие в кровавых событиях 20 февраля 2014 года, теперь свободно себя чувствуют в Киеве.

Маринченко (справа), Тамтура (слева) Facebook Александра Горошинского

Более пяти лет они провели в СИЗО, а в конце декабря прошлого года их неожиданно решили обменять на украинских пленных, и изменили им меру пресечения с ареста на личные обязательства. Но Маринченко и Тамтура решили вернуться и принимать участие в судебных заседаниях. Судя по всему, они уверены в том, что им ничего уже не грозит.

По словам их адвоката Александра Горошинского, эти двое вернулись потому, что у них все в порядке с паспортами. "Они вернулись, потому что у них была такая возможность, у них были нормальные паспорта", – сообщил OBOZREVATEL Горошинский.

Бывший беркутовец Александр Маринченко

Теперь главную задачу адвокат видит в том, чтобы принимать участие в судебных заседаниях и доказывать невиновность его подзащитных.

"Чем они будут заниматься как люди, это покажет время, они должны хотя бы восстановиться. Но первое: мы будем доказывать в суде, что все обвинения строились на догадках, и они политически мотивированы. Дело направлено на назначение виноватых, а не установление истины. Их возвращение это вызов лживым обвинениям, которые звучали в их адрес почти шесть лет", – заявил Горошинский.

Бывший беркутовец Сергей Тамтура

Адвокат обещает, что 17 марта Маринченко и Тамтура обязательно примут участие в судебном заседании.

"Мы будем доказывать нашу невиновность. По сути, мы ее уже доказали. Суд, когда принимал решение по смене меры пресечения, уже сказал, что обвинения являются необоснованными. Все думали, что когда им сменят меру пресечения, они убегут, а они наоборот вернулись. Теперь говорят, что они вернулись, чтобы вести пропаганду", – считает Горошинский.

Хотят "восстановить честное имя "Беркута"

Возвращение двух бывших беркутовцев вызвало возмущение у родных погибших на Майдане. Они даже написали письмо президенту Зеленскому.

Как впрочем, и вернувшиеся беркутовцы, они тоже отправили письмо Зеленскому, где даже потребовали отменить закон об амнистии майдановцев. А также заявили, что это протестующие нападали на них, закидывали коктейлями Молотова, и даже якобы стреляли.

"Мы хотим восстановить честное имя подразделения "Беркут", – заявили бывшие беркутовцы.

"Их вырвали из процесса в удобный момент"

Адвокат родных "Небесной сотни" Виталий Титыч говорит, что на самом деле двое беркутовцев прекрасно понимают, что в этом суде им уже ничего плохого не будет. Поэтому их вернули сюда, чтобы устраивать показательные акции на суде.

"Могут устраивать скандал, кричать и угрожать потерпевшим, адвокатам, срывать процесс. Это очень просто", – считает Титыч.

"Беркут" на Майдане

По словам адвоката, Тамтуру и Маринченко обменяли в очень удобный для них момент. "Их буквально вырвали из процесса, когда суду были представлены все доказательства организации и координации террористического акта на самом высшем уровне. Для тех, кто стоит за этими беркутовцами, такая ситуация была очень неудобной. Поэтому их и вырвали", – говорит OBOZREVATEL Титыч.

И поясняет. "Им инкриминируется участие в совершении террористического акта. При этом не имеет значения, что конкретно они там делали – стояли на шухере или стреляли. Они участвовали в этом, они находились на месте преступления. Тамтура и сам признался, что был там, он был ранен и его вывозила скорая, и его опознали", – говорит Титыч.

Однако теперь перспектива, что экс-беркутовцев приговорят к реальному сроку, весьма туманна.

20 февраля 2014 года. "Беркутовцы" расстреливают протестующих Аргумент

Дело в том, как поясняет Титыч, судья Дячук нарушил процесс, когда принял решение отпустить под личные обязательства Тамтуру и Маринченко.

"Судья сам определил, что нет никаких рисков, что эти лица будут каким-то образом препятствовать процессу. И он фактически сам вынес приговор. В мотивационной части решения он написал, что эти двое уже все равно отсидели по закону Савченко 8 лет. И суд фактически решил, что они уже достаточно отсидели. Судья просто выкинул половину обвинительного акта, не принял его во внимание. Естественно, теперь эти двое уверены, что в этом суде им уже ничего не грозит", – говорит Титыч.

"Беркут" активно участвовал в расстрелах на Майдане ЗИК

ТСН

Украинская правда

Хотя защитник уверен, что когда дело дойдет до обнародования доказательств того, кто стоял за этими кровавыми событиями, то Тамтура и Маринченко станут нежелательными свидетелями. "Я не завидую их судьбе. Их могут использовать, а потом они станут расходным материалом, и их пустят в утиль, как это с делали с Моторолой и ему подобными", – предполагает Титыч.

Напомним, экс-беркутовцы Тамтура и Маринченко были задержаны летом 2015 года. Всего в СИЗО находились пять бывших сотрудников этого подразделения. Кроме этих двух еще Олег Янишевский, Сергей Зинченко, Павел Аброськин. Они также были отправлены на обмен, однако остались на не подконтрольной территории.

Всех их обвиняют в участии в расстрелах на Майдане в феврале 2014 года.

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