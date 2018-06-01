Дело Бабченко: СБУ сообщила о новой угрозе

Во время подготовки теракта с журналистом Аркадием Бабченко злоумышленники готовили покушения и на других граждан.
Об этом сотрудники СБУ узнали во время расследования, сообщили на странице ведомства в Facebook.
"В ходе оперативно-розыскной деятельности в деле Бабченко мы получили информацию о реальной угрозе безопасности других граждан", ― пояснили правоохранители.
Подробную информацию в СБУ обещали опубликовать позднее.
Как писал OBOZREVATEL, помимо Бабченко организатор преступления планировал устранить еще 30 человек.
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