Дело Бабченко: СБУ сообщила о новой угрозе

Во время подготовки теракта с журналистом Аркадием Бабченко злоумышленники готовили покушения и на других граждан.

Об этом сотрудники СБУ узнали во время расследования, сообщили на странице ведомства в Facebook.

"В ходе оперативно-розыскной деятельности в деле Бабченко мы получили информацию о реальной угрозе безопасности других граждан", ― пояснили правоохранители.

Подробную информацию в СБУ обещали опубликовать позднее.

Как писал OBOZREVATEL, помимо Бабченко организатор преступления планировал устранить еще 30 человек.