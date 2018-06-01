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Дело Бабченко: СБУ сообщила о новой угрозе

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Во время подготовки теракта с журналистом Аркадием Бабченко злоумышленники готовили покушения и на других граждан.

Об этом сотрудники СБУ узнали во время расследования, сообщили на странице ведомства в Facebook.

"В ходе оперативно-розыскной деятельности в деле Бабченко мы получили информацию о реальной угрозе безопасности других граждан", ― пояснили правоохранители.

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Подробную информацию в СБУ обещали опубликовать позднее.

Как писал OBOZREVATEL, помимо Бабченко организатор преступления планировал устранить еще 30 человек.

Читайте все новости по теме "Покушение на Аркадия Бабченко" на Обозревателе.

Тема
Покушение на Аркадия Бабченко
Место
Украина
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