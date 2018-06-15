Дело Бабченко: СБУ обнародовала разговоры Германа и Пивоварника

Служба безопасности Украины обнародовала фрагменты разговоров подозреваемого в организации убийства журналиста Аркадия Бабченко Бориса Германа с его куратором из России Вячеславом Пивоварником и неизвестным свидетелем.

Об этом на брифинге в Киеве 15 июня сообщил заместитель начальника Главного следственного управления Службы безопасности Богдан Тиводар, передает УП.

По его словам, в ходе спецоперации удалось получить важные для следствия данные, свидетельствующие о том, что кроме Германа, на территории Украины действовали другие завербованные российскими спецслужбами люди, которые готовились к совершению серии террористических актов на территории страны.

В частности, в разговоре, продемонстрированный следователем СБУ, Герман и неизвестный свидетель обсуждают необходимость убить Бабченко, поскольку он перешел на украинскую сторону, после того, как побывал на войне.

На вопрос свидетеля, как это можно сделать, Герман сообщает, что есть человек, который готов это сделать, но сложность в том, что Бабченко все время находится дома и очень редко ходит на работу.

Представитель СБУ отметил, что в дальнейшем они обсуждали, как можно купить оружие из зоны АТО.

"На записи слышно, что организация покушения на убийство Бабченко и других возможных жертв принадлежит российской стороне и проводится с целью дестабилизации ситуации в Украине перед президентскими выборами. При этом Герман признает себя русским резидентом в Украине", - заявил Тиводар.

На записи разговора слышно, как Герман со "свидетелем" договариваются о покупке АК, стоимостью "300 штук"

На вопрос: "Кто покупатель? Русские?", Звучит: "Да".

Кроме того, в разговоре отмечается необходимость боеприпасов. "Свидетель" говорит, что они у него есть в неограниченном количестве, даже бронебойные.

"Обращаем внимание, что решение о передаче средств осуществлялось на уровне высшего политического руководства РФ, а сам Герман четко определяет свои функции, как кассира", - добавил Тиводар, объясняя следующие записи.

Как сообщал OBOZREVATEL, об "убийстве" Бабченко в собственной квартире стало известно 29 мая. 30 мая на брифинге СБУ выяснилось, что это была спецоперация, и что журналист жив. Кроме того, спецслужбы выяснили, что Бабченко хотели убить за вознаграждение в $15 тыс.

31 мая в Шевченковском райсуде Киева назвали имя заказчика покушения на Бабченко - Бориса Германа, и арестовали его на 2 месяца без права внесения залога.