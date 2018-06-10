Дело Бабченко: "расстрельный список" увеличился до 60

Борис Герман, подозреваемый в организации убийства российского журналиста Аркадия Бабченко, называл 60 целей в Украине, которые должны были быть ликвидированы.

Об этом в интервью "ВВС-Украина" рассказал "киллер", которого он нанял для убийства россиянина, Алексей Цимбалюк.

По его словам, во время первой встречи Герман говорил о списке из 30 человек и подчеркивал, что они должны быть ликвидированы к осени. Впоследствии количество целей увеличилось вдвое.

"Мы встретились на парковке одного из торговых центров. Я сел в его автомобиль. Мы поехали, на ходу разговаривали. Разговор касался списка будущих жертв. Имена не назывались, но список, с его слов, на то время вырос с 30 до 60 целей. Для меня это, если честно, звучало как разговор какого-то маньяка", - рассказал он.

Также Цимбалюк отметил, что не видел всего списка, ему было известно лишь о двух следующих жертвах.

По его словам, после Бабченко должны были убить активиста одесского Евромайдана Тодора Пановского и бывшего ФСБшника Илью Богданова.

"Во время одной из наших встреч он показал мне их фотографии и сказал: эти следующие. Очередь - кто первый, а кто второй, - я мог определять сам", - рассказал Цимбалюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 июня в сети появился "расстрельный" список из 47 журналистов и блогеров. В связи с этим СБУ открыла уголовное производство по факту разглашения.

По словам генпрокурора Юрия Луценко, список 47 передали журналистамиз России для дискредитации украинских силовиков.